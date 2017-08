In Wittenburg haben unbekannte Täter am 12.08.2017 einen mit 33 Paletten Fruchtsaft beladenen LKW-Sattelauflieger gestohlen. Dabei ist ersten Schätzungen zufolge ein Schaden von rund 70.000 Euro entstanden. Die Tat ereignete sich offenbar am Samstagmorgen zwischen 04 und 08 Uhr. Nach bisherigen Erkenntnissen müssen die Täter mit einem geeigneten Zugfahrzeug zum Tatort nahe der BAB 24 gekommen sein und den Auflieger mit Rostocker Kennzeichen dort angekoppelt haben. Anschließend entkamen sie unerkannt. An Vitaminmangel werden sie in absehbarer Zeit sicher nicht leiden. 16.08.2017