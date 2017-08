Nur eine Erntemenge von 9,3 Mio. t EU-Äpfel, damit verbinden die Marktexperten ein überdurchschnittlich hohes Preisniveau in der Saison 2017/18. Birnen werden ebenfalls nicht zu reichlich verfügbar sein, mit 2,15 Mio. t aber eine zum Vorjahr vergleichbare Größenordnung. Kleinste EU-Apfelernte seit 2007 Die europaweiten Nachtfröste im April und Anfang Mai, sowie die in der Folge über weite Strecken ungünstigen Witterungsverhältnisse drücken die diesjährige EU-Apfelernte auf 9,3 Mio. t. In den letzten 20 Jahren gab es nur in 2007 weniger Äpfel, seinerzeit ebenfalls durch Fröste in Osteuropa ausgelöst (Polen nur 1,1 Mio. t). Die Saison 2017/18 stellt für allen Beteiligten eine große Herausforderung dar, wobei sich die Produzenten natürlich einen Ausgleich für die erlösschwachen Vorjahre erhoffen. Es fehlen nur Erfahrungswerte um die Saison optimal zu gestalten. Der Konsum muss über Preisanhebungen reguliert werden, nur darf die Preisschraube nicht überdreht werden. Wie wird der Konsument auf Ladenverkaufspreise von 2,49 EUR/kg und mehr reagieren? Diese Frage stellt sich auch in puncto EU-Exportmenge, die in Summe bis zu 500.000 t zurückgehen könnte. Man kann die Märkte also nur ausloten und muss dann ggf. preislich nachjustieren. Lesen Sie den ausführlichen Bericht in der September-Ausgabe FLÜSSIGES OBST

16.08.2017