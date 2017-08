PRODALIM erwirbt von der Louis Dreyfus Company Fruchtsaft Werk in den USA Die PRODALIM Gruppe, einer der führenden Anbieter von Säften, Saftkonzentraten und - Blends, hat eine Vereinbarung zur Übernahme der Betriebsstätte der Louis Dreyfus Company (LDC) Wintergarten, Florida unterzeichnet. Der Standort ermöglicht es PRODALIM sein gesamtes Produktportfolio von Säften, Saftkonzentraten, Blends und Compounds an seine nordamerikanischen Kunden zu verkaufen und distribuieren. Darüber hinaus übernimmt PRODALIM, im Rahmen einer langfristigen Dienstleistungs- Vereinbarung, für die LDC die Lagerung, das Blending und Verladen von Produkten. Die 27 Hektar große Anlage befindet sich in der Nähe von Orlando mit Tanklagern, Kühlräumen und einer State-Of-The-Art Misch- und Compounding-Fabrikation. Das Tanklager hat dabei eine Lagerkapazität von mehr als 60 Tausend Tonnen, zusätzlich zur Cold-Storage-Kapazität können mehr als 15 Tausend Tonnen in Fässern gelagert werden. Die Louis Dreyfus Company ist ein führender Händler und Verarbeiter von landwirtschaftlichen Produkten weltweit. Das Saftgeschäft ist eine tragende Säule des vielfältigen Portfolios seit über 25 Jahren, bestehend aus Landwirtschaft, Verarbeitung und Logistikstützpunkten in mehr als 70 Ländern, mit einer weltweiten Vertriebsreichweite für Orangen-, Apfel-, Zitronen- und Limettensäfte und deren Beiprodukte. Im Mittelpunkt des Unternehmens steht, Qualitätssäfte zu produzieren und damit seine Kunden auf der ganzen Welt zu versorgen. Diese Transaktion der LDC geht mit dem laufenden Unternehmensziel einher, sich auf Kerngeschäftsfelder zu konzentrieren und die Vertriebsdistribution von Saftprodukten zu erweitern. Als einer der größten Anbieter von Orangensaft in der Welt und insbesondere nach Nordamerika wird LDC auch weiterhin seinen Kunden mit einer großen Auswahl an Fruchtsäften unterschiedlicher Herkunft überall beliefern. 21.08.2017