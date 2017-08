Drinktec 2017, Halle A1, Stand 348: Ball präsentiert neue Getränkedosen und lädt täglich zur informativen Happy Hour

Im Rahmen der drinktec zeigt der weltweit führende Getränkedosenhersteller Ball sein erweitertes Sortiment an innovativen Verpackungslösungen. Erstmalig präsentiert das Unternehmen in München die 900 ml King Can, die 250 ml Sleek und die 450 ml Super Sleek Dose. Aber auch Highlights der bestehenden Produktpalette wie Strawster™, unterschiedliche Aluminiumflaschen oder das variable Druckverfahren Dynamark® stehen im Fokus des Messeauftritts und vermitteln einen Eindruck von der Vielfalt an verfügbaren Verpackungs- und Designmöglichkeiten. Über Touchscreens erhalten Besucher viele interessante Informationen – unter anderem zum Grafik und Design Center von Ball. Den optischen Mittelpunkt des Standes bildet eine Bar, die nicht nur zum Verweilen einlädt, sondern mit ihrem integrierten Förderband auch als Präsentationsfläche dient. Information und Interaktion versprechen Happy Hour Events, die täglich am Messestand von Ball stattfinden. Dabei stellen Mitarbeiter erfolgreiche Marktprodukte aus den Bereichen Craft Beer, Wasser, Saft, Tee und Kaffee vor und erläutern, welches Potenzial Getränkedosen innerhalb dieser Kategorien bieten. Getränkehersteller, die zukünftig in Dosen abfüllen möchten, finden hier zahlreiche Anregungen und Informationen – auch zu Fragen der Nachhaltigkeit und zur Recyclingfähigkeit der modernen Getränkedose. Ana Neale, Marketing Director bei Ball, kommentiert: „Wir freuen uns sehr auf die diesjährige drinktec. Die Messe bietet die perfekte Gelegenheit, unser gesamtes Produktsortiment vorzustellen, die nachhaltigen Eigenschaften der Dose zu verdeutlichen und unsere innovativen Technologien zu präsentieren. Darüber hinaus können wir potenziellen Kunden wertvolle Tipps geben, wie sie ihre Marken mithilfe der Getränkedose erfolgreich weiterentwickeln können.“ 25.08.2017