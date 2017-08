Am 26.08.2017 trafen sich die Eigentümer der Obstland Dürrweitzschen AG zu ihrer alljährlich traditionell am letzten August-Samstag stattfindenden Hauptversammlung im Congress-Center der Leipziger Messe. Beschlossen wurde u. a. die Ausschüttung einer Dividende in Höhe von 60 Cent. Darüber hinaus fand die Wahl des Aufsichtsrates statt. Abschließend überreichten die beiden „Senior“-Vorstände Gerd Kalbitz und Heiner Hellfritzsch mit einem Augenzwinkern den beiden „Junior“-Vorständen Jan Kalbitz und Mathias Möbius ein großes Marine-Steuerrad für das „Obstland-Schiff“ und über-gaben damit symbolisch die zukünftige Alleinverantwortung für den Obstland-Konzern an die beiden jungen Herren. Mit 21 Jahren ist es in der Tat schon eine langjährige Tradition der Anteilseigner der Obstland Dürrweitzschen AG, ihre Hauptversammlung immer an genau diesem Tag im Kalenderjahr und an diesem Ort abzuhalten. Von den insgesamt 1.265 im Aktienbuch der Gesellschaft eingetragenen Aktionären waren rund 100 sowie 40 Stimmrechtsvertreter nach Leipzig gekommen, um mit rund 40 % des Stammkapitals wichtige Beschlüsse zu fassen. Zuvor jedoch berichtete der Vorstand Gerd Kalbitz über das abgeschlossene Geschäftsjahr 2016 und über das Geschehen im laufenden Geschäftsjahr sowie über die diesjährigen Erwartungen an die gerade begonnen habende Kernobst-Ernte. In seinem umfangreichen, 120 Minuten langen Bericht hob der Vorstand Gerd Kalbitz hervor, dass das Berichtsjahr 2016 trotz aller Schwierigkeiten und Turbulenzen ein gutes Jahr war. Dazu trugen nicht nur die guten betriebswirtschaftlichen Zahlen bei, sondern vor allem die gesamte Obstland-Belegschaft mit ihrer fachlichen Kompetenz, ihrem praktischen Können und ihrem hohen persönlichen Engagement im Berufsalltag. Dennoch benannte er noch einmal die wichtigsten Kennziffern des Jahres 2016: Obsternte über alle Obstarten: 44.650 Tonnen

Rekordumsatz in der Obstland Gruppe (Konzern): 66,562 Mio. EURO

Rekordumsatz in der Sachsenobst-Vermarktung: 31,351 Mio. EURO

Rekordumsatz in der Kelterei Sachsenobst: 8,083 Mio. EURO

Rekordumsatz im Obstland-Handwerk: 14,801 Mio. EURO Und auch das erreichte Jahresergebnis ist mit 404.657,40 EURO noch ein gutes. Es waren 2016 nicht so sehr Wetterereignisse, die die an sich höheren Ergebniserwartungen im Sommer 2016 dahinschmelzen ließen, sondern vielmehr atypische Belastungen des Unternehmens, die in enger Beziehung zur Tätigkeit des vormaligen Vorstandes Michael Erlecke und des früheren Finanzprokuristen Meik Lieber stehen. 30.08.2017