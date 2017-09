Ob hochwertige Direktsäfte, einzigartige Kaffeegetränke mit dem Trend-Ingredient „Cold Brew Coffee“ oder erfrischende Carbonated Soft Drinks – getreu dem Unternehmens-Slogan „We bring ideas to life.“ präsentiert Döhler vom 11. bis 15. September 2017 auf der Drinktec in München die neuesten Getränkeinnovationen und gibt spannende Einblicke in die Getränkewelt von morgen. Den Verbraucherwünschen folgend zeigt Döhler ein breites Innovationsportfolio an natürlichen Ingredients, Ingredient Systemen und Produktapplikationen, die dem individuellen Lifestyle der Verbraucher entsprechen, einen gesundheitlichen Mehrwert bieten und mit einem herausragenden Geschmack überzeugen. Damit rückt Döhler innovative Lösungen in den Fokus, in denen sich die Kernthemen Natürlichkeit, pflanzliche Ernährung, Nutritional Excellence und Multi-Sensory Experiences® widerspiegeln. Enjoy Multi-Sensory Experiences®

Brillante Farbe, optimal abgestimmte Textur, herausragender Geschmack – das perfekte multisensorische Produkterlebnis steht bei Döhler im Mittelpunkt jeder Neuentwicklung. Mit diesem ganzheitlichen sensorischen Ansatz liefert Döhler seinen Kunden eine differenzierende Lösung für den Erfolg ihrer Produkte. Auf der drinktec 2017 zeigt das Unternehmen eine breite Range an innovativen Produktkonzepten und applikationsspezifischen Ingredient Lösungen, die einzigartige multisensorische Erlebnisse mit sich bringen. So zeichnen sich tropische Früchte wie Goldenberry oder Guave in einer neuen Generation safthaltiger Getränke durch einen frisch-fruchtigen Geschmack aus, Chiasamen sowie Frucht- und Gemüsepürees mit Stückchen eröffnen ein außergewöhnliches Mundgefühl und Kurkuma sorgt für eine besonders natürlich leuchtende Färbung. Driving Nutritional Excellence

Getränke mit optimiertem Nährwert, die Hand in Hand gehen mit einem modernen, gesunden Lifestyle – das wünschen sich viele Verbraucher. Pflanzliche Nahrungsmittel, “free from” Lösungen und zuckerreduzierte Lebensmittel sind daher gefragter denn je. Von Protein Water über Herbal Detox Teas bis hin zu Better Nutritional Colas präsentiert Döhler auf der drinktec neuartige Getränkekonzepte mit gesundem Mehrwert und weniger Kalorien. Darüber hinaus stellt Döhler neben zahlreichen „Sweetening Solutions“, die eine Zuckerreduktion von bis zu 100 % ermöglichen, eine neue Range an MultiSense® Flavours vor. Damit kann eine signifikante Zuckerreduktion auch ohne Verwendung von Süßstoffen erzielt oder der Geschmack sowie das Mundgefühl von zuckerreduzierten Produkten verbessert werden. Insbesondere bei Erfrischungsgetränken erzielen die MultiSense® Flavours einen besonders ausgewogenen multisensorischen Gesamteindruck und eignen sich daher perfekt für zuckerreduzierte Carbonated Softdrinks oder Still Drinks. Auch hochwertige botanische Pflanzenextrakte, die einen gesundheitsfördernden Zusatznutzen bieten, neue Geschmackserlebnisse eröffnen und dabei zu 100 % natürlich sind werden auf der Messe präsentiert. Zum Portfolio gehören unter anderem afrikanische Extrakte aus Baobab, Moringa-Blättern und Honeybush. Die innovativen Ingredients überzeugen nicht nur durch einen natürlich-frischen Geschmack, sondern geben auch Inspirationen für gesunde und trendgemäße Produktpositionierungen. 01.09.2017