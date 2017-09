Die aquaRömer GmbH & Co. KG investiert sieben Millionen Euro am Standort Mainhardt Mit dem offiziellen Spatenstich für den Bau einer neuen Lagerhalle gibt die aquaRömer GmbH & Co. KG den Startschuss für eine zukunftsweisende Investitionsmaßnahme in Höhe von sieben Millionen Euro und setzt damit ein klares Zeichen: Das Mineralwasserunternehmen bekennt sich zu seinem Firmenstandort in Mainhardt. Die Erweiterung der bisherigen Lagerkapazität um weitere 10.000 Europaletten ist notwendig, da mit dem geplanten Bau einer neuen Abfüllanlage zum Ende des Jahres auch die Produktionskapazitäten deutlich erhöht werden. „Mit der neuen Lagerhalle vergrößern wir unsere Kapazitäten, auch um unseren Kunden ein breiteres Sortiment anbieten zu können“, erklärt Andreas F. Schubert, Geschäftsführer der aquaRömer GmbH & Co. KG. Das Unternehmen reagiere damit auf eine steigende Nachfrage seiner Produkte und sichere die gewohnte zeitnahe Belieferung der Händler. Rund sieben Millionen Euro investiert der Brunnenbetrieb in Kapazitätserweiterungen, darunter der Neubau der neuen Lagerhalle. Mit dieser Maßnahme stärkt die Mineralwassermarke nachhaltig ihren Mainhardter Firmenstandort und sichert langfristig die Arbeitsplätze ihrer Mitarbeiter. Das Bauprojekt wird von Stahlbau Nägele aus Eislingen/Fils umgesetzt. 05.09.2017