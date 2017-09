Eine wahrlich “schüttelfeste” Verpackung Zwei RPC-Standorte haben sich für die Fertigung einer neuen Verpackung mit Shaker-Funktion zusammengeschlossen. Sie gibt dem Verbraucher die Möglichkeit, den perfekten Cocktail Zuhause zu mixen. Funkin Cocktails zählt einige der besten Barkeepers zu seinen Kunden, und beliefert sie mit naturbelassenen Sirups, Fruchtpürees und Cocktail-Mischungen. Die “Cocktail Shaker”-Reihe wird hingegen über den LEH vertrieben und ist darauf ausgelegt, gute Cocktails einfach und schnell Zuhause zu mixen. Die jeweilige Fruchtmischung für eine Vielzahl an verschiedenen Rezepten wird dabei in einer speziellen Verpackung angeboten, die einem traditionnellen Cocktail-Shaker nachempfunden ist. Der Verbraucher benutzt die Kappe als Maß, um die erforderlichen Spirituosen zu dosieren. Dann wird die Mischung zusammen mit Eis fachgerecht geschüttelt. Die Shaker-Verpackung wurde von Air Innovation entworfen. Sie wird im Blasformverfahren aus mehrschichtigem PP von RPC Promens Consumer Corby hergestellt. Der Verschluss sowie die Dosierkappe werden bei RPC M&H Market Rasen im Spritzgussverfahren produziert. RPC Design hat bei den technischen Aspekten der Verpackung mitgewirkt. So wurde die Verpackung u.a. mit umlaufenden Rillen versehen. Dadurch ist sie stabil genug, um problemlos kalt oder heiß – je nach Zusammenstellung des Cocktail-Mixes – abgefüllt zu werden. Bei der Gestaltung wurde ganz besonders darauf geachtet, dass der Übergang zwischen Kappe und Flasche auch während des Schüttelvorgangs absolut auslaufsicher ist. Der PP/EVOH/PP-Mehrschichtenaufbau sorgt für eine hohe Barrierewirkung. Dadurch sind die Frucht-Mischungen ohne Qualitätsverlust länger haltbar. Hochwirksame Markendarstellung und beste Regalwirkung werden durch die Kombination eines Sleeves in voller Höhe mit einem geprägten Funkin-Logo im Schulterbereich erreicht. Verschluss und Kappe werden aus Polypropylen in Silbermetallic-Ausführung gefertigt, und greifen somit die Sleeve-Gestaltung visuell auf. 06.09.2017