Führendes Werbemagazin kürt das Design der beliebten Apfelweinmarke zu einem der derzeit besten der Welt Es ist der Ritterschlag für die Kreativabteilung von BEMBEL-WITH-CARE®: Das international renommierte Lürzer’s Archiv hat das Design der beliebten Apfelweinmarke unter die aktuell besten Verpackungsdesigns weltweit gewählt. Die Arbeit des Grafikdesigners und Markengründers Benedikt Kuhn wurde in die Sonderveröffentlichung „200 Best: Packaging Design worldwide 2017/18“ aufgenommen, die in diesem Sommer erschienen ist. Die Publikation hat es sich zur Aufgabe gemacht, die internationale Kreativbranche regelmäßig über die gelungensten Arbeiten der vergangenen Jahre im Bereich Verpackungsdesign zu informieren. BEMBEL-WITH-CARE® wurde von einer Expertenjury aus mehr als 4.000 Arbeiten ausgewählt. Das Special erscheint in mehr als 70 Ländern in einer Auflage von rund 20.000 Exemplaren. Benedikt Kuhn, Gründer und Inhaber von BEMBEL-WITH-CARE®, kommentiert: „Für mich und viele andere Kreative ist das Lürzer’s Archiv sozusagen die heilige Bibel der gesamten Design-Branche. Deshalb bin ich unglaublich stolz darauf, dass unsere Getränkedosen nun in dieser Publikation präsentiert werden. Wir haben in den vergangenen zehn Jahren bewiesen, dass gutes Design die Kraft hat, totgeglaubten Produkten neues Leben einzuhauchen. Mit unserer gesamten Vermarktungsstrategie möchten wir auch weiterhin dazu beitragen, dem Kulturgut Apfelwein die Aufmerksamkeit zukommen zu lassen, die es verdient.“ BEMBEL-WITH-CARE® hat sich mit dem weltweit ersten Apfelwein in Designer-Getränkedosen einen Namen gemacht. Die Marke hat es geschafft, durch die geschickte Verschmelzung von traditionellem Grundprodukt und innovativer Vermarktung den Apfelweinabsatz deutlich zu steigern und das Kultgetränk auch überregional zu positionieren. Mit einer klaren Designsprache, die sich am Manufaktur-Stil orientiert, begeistert sie nicht nur Verbraucher vieler Altersgruppen, sondern auch Marketing- und Designexperten. Im vergangenen Jahr erhielt BEMBEL-WITH-CARE® mit dem Red Dot Award sowie mit dem Deutschen Verpackungspreis zwei renommierte Auszeichnungen, die den hohen Designanspruch der Marke einmal mehr unterstrichen. Zentrales Element der Gestaltung ist das Logo, das die Mission des Unternehmens, die Rettung des Kulturguts Apfelwein, mithilfe einfacher Symbole leicht verständlich auf den Punkt bringt: Das zerbrochene Glas steht für die fragile Apfelweinkultur. Der Bembel ist der traditionelle Apfelweinkrug und steht sinnbildlich für den Apfelwein. Die beiden Pfeile zeigen, dass es jetzt mit der Apfelweinkultur steil nach oben geht. Auch der Markenname unterstreicht diesen Ansatz. Abgeleitet vom Englischen „handle with care“ ruft dieser zum sorgsamen Umgang mit dem Kulturgut Apfelwein auf. 07.09.2017