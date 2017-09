KHS FormFill leitet Revolution in der Verarbeitung von PET-Behältern ein Die Revolution in der Verarbeitung von PET-Behältern rückt näher: KHS präsentiert erstmals ein marktfähiges Konzept zur Formung und Füllung von Kunststoffbehältern in nur einem Schritt. Zurzeit demonstriert der Abfüll- und Verpackungsspezialist die neue Hochleistungstechnologie anhand einer linearen Maschine auf der drinktec. KHS FormFill verspricht hohe Einsparpotenziale hinsichtlich Anlagengröße, Ressourceneinsatz und der weiteren Prozessführung. Zudem ergeben sich Vorteile bei der Individualisierung von Kunststoffverpackungen. Spätestens 2019 soll die Maschine die Marktreife erlangen. Bald auch für aseptische und karbonisierte Getränke Die Technik eignet sich aktuell auch für die Abfüllung von Flüssigseife und Flüssigwaschmitteln sowie Hotfill-Anwendungen. Wie bei der herkömmlichen Verarbeitung von Kunststoff-Behältern erhitzt die Maschine Preforms auf das gewünschte Temperaturprofil. Mit einem geregelten Volumenstrom wird das Füllgut danach unter Druck in die PET-Rohlinge gedrückt. Anstatt wie bisher Druckluft formt das Füllgut die Flasche. Dadurch verteilt sich das Material des Preforms automatisch entlang der Innenkontur der Behälterform. Für die Längsausrichtung der Flasche sorgt die Reckstange, die nach der Füllung automatisch aus dem Behälter gezogen wird. Durch das entfernte Verdrängungsvolumen stellt sich das vorgegebene Füllspiegelniveau ein, bevor der Verschluss auf die Mündung gedrückt wird. KHS FormFill erzielt enorme Einsparpotenziale – und das nicht nur im Anlagenbetrieb: Durch den Wegfall eines kompletten Funktionsmoduls sowie eines geringeren Durchmessers des Rundläufers sinkt der Platzbedarf insgesamt. Das neue Verfahren benötigt im aktuellen Testumfeld bei 40.000 Flaschen pro Stunde bei der Getränkeabfüllung nur etwa 25 Prozent der Aufstellfläche der üblichen Streckblas-Füller-Blöcke. Im Anlagenbetrieb erzielen Anwender Effizienzsteigerungen insbesondere hinsichtlich Zeit, Energie und Wartung. Weil der herkömmliche Streckblasprozess entfällt, füllt KHS FormFill die PET-Verpackungen schneller ab. Die Formung und Füllung erfolgt zeitlich nahezu analog zum bisher separaten Blasprozess. Allein durch die Einsparung des Hochdruckluftkompressors reduziert sich der Energieverbrauch deutlich. Dank weniger Komponenten und Formatteilen sinken die Wartungskosten. 2018 will der Systemanbieter die erste FormFill-Rundläufermaschine als Prototyp in Betrieb nehmen. Danach soll sie zur Marktreife gelangen. Erprobt ist die Technologie bereits für 0,5-, 1,0- sowie 1,5-Liter-PET-Behälter. 13.09.2017