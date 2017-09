Neuer Emulgator für Getränke senkt Kosten ohne Kompromisse beim Mundgefühl Ingredion hat eine neue emulgierende Stärke für Getränke und Saucen auf den Markt gebracht, die sich bis zu viermal schneller als andere Emulgatoren verarbeiten lässt, ohne die Texturstabilität während der Haltbarkeitsdauer zu beeinträchtigen. Die Stärke N-CREAMER® 2111 hilft Herstellern, das Produktionsverfahren signifikant zu kürzen und so Kosten zu senken. Besonders geeignet ist die neue Stärke für Formulierungen mit geringer Viskosität wie Getränke und Saucen mit hohem Ölgehalt. Empfindliche Zutaten wie Geschmacks-, Farb- und Nährstoffe werden von der emulgierenden Stärke verkapselt, gleichmäßig verteilt und stabilisiert, ohne die Sauce oder das Getränk zu verdicken. Dies verhindert eine Auftrennung der Emulsion über einen großes pH- und Temperaturbereich und ergibt eine exzellente Texturstabilität während der Haltbarkeitsdauer. „Die Herausforderung, die sich Formulierern bei Salatdressings oder Getränken mit Farb- und Geschmacksstoffen stellt, besteht darin, mehrere Zutaten zu verteilen, ohne die Viskosität zu erhöhen oder eine Trennung zu bewirken”, erklärt Helen Cray, Marketing Manager, EMEA bei Ingredion. „Insbesondere Öle können sich auf die Stabilität eines Getränks oder einer Sauce erheblich auswirken, deshalb ist es wichtig, den richtigen Emulgator zu identifizieren. „Wir haben die Stärke N-CREAMER® 2111 als kostengünstigen Emulgator entwickelt, der Substanzen in der gesamten Flüssigkeit gleichmäßig verteilt, um eine hoch stabile Emulsion zu schaffen, die ihre Stabilität während der Haltbarkeitsdauer beibehält und um maximalen Genuß beim Verbraucher zu sichern. Tests in mehreren Produkten zeigten, dass N-CREAMER® 2111 im Vergleich zu anderen emulgierenden Stärken eine ausgezeichnete Dispergierbarkeit liefert. Die schnellere Hydratation führt zu einem schnelleren Herstellungsverfahren und niedrigeren Cost-in-Use, ohne zusätzliche Viskosität hinzuzufügen.” 13.09.2017