bolasco und Bösch Boden Spies treten ab sofort unter einer Marke auf Der Hamburger Food-Ingredient-Spezialist Bösch Boden Spies stellt sich neu auf: Die Innovationstochter bolasco geht mit dem heutigen Tag vollständig in der Bösch Boden Spies GmbH & Co. KG auf. Der Service der bolasco Import GmbH wird in Zukunft durch die Bösch Boden Spies Import GmbH abgewickelt. Alle bolasco-Mitarbeiter verstärken ab sofort das Team von Bösch Boden Spies und tragen mit ihrer Expertise im Bereich ‚functional fruit solutions‘ zum 360°-Ansatz im Produkt- und Leistungsportfolio des Anbieters für Fruchtrohstoffe bei. Für das Hamburger Traditionsunternehmen stellt der Zusammenschluss einen wichtigen Schritt dar, um Geschäftspartner und Kunden zukünftig gebündelt und damit noch besser zu bedienen. Ganzheitlicher Ansatz, effiziente Prozesse und innovative Ideen Mit der Integration der vor zehn Jahren gegründeten Tochterfirma kann die Bösch Boden Spies GmbH & Co. KG das traditionelle Geschäft mit natürlichen Fruchtrohstoffen, die Vermarktung ihrer funktionellen Vorteile und die Entwicklung innovativer Anwendungslösungen ab sofort aus einer Hand abwickeln. Der ganzheitliche Ansatz ermöglicht ein noch attraktiveres Angebot und höchst effiziente Prozesse. Die hauseigene Ideenschmiede, das Ingredient Technology Center (ITC), analysiert gemeinsam mit dem Bereich Business Development die Märkte weltweit – immer im Blick: Bedürfnisse von Konsumenten und Herstellern, um Trends frühzeitig zu erkennen und innovative Produktideen zu entwickeln. Mit diesem Ansatz und seinem umfassenden Know-how positioniert sich das Unternehmen als eine der führenden Import- und Serviceagenturen für Food Ingredients in Europa. Sechs Business Units Ab sofort gehören alle Mitarbeiter einer der sechs Bösch Boden Spies Business Units Development, Quality, Sales, Import, Finance und Logistics an. Mit dieser Aufstellung, die neben einer klaren Struktur reibungslose Abläufe und schnellstmögliche Kommunikationswege ermöglicht, trägt das Traditionsunternehmen mit mehr als 100 Mitarbeitern der Entwicklung zu einer Full-Service-Agentur Rechnung. 15.09.2017