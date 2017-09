Frisch gepresster „Süßer“ ab 21. September im Handel / Auch diesjähriger Apfelwein verspricht ein „guter Schoppe“ zu werden

Auf den hessischen Streuobstwiesen ist die Apfelernte in vollem Gange – und die Apfelpressen in den hessischen Keltereien stehen nicht still. Der gepresste Saft wird zu einem großen Teil sofort in Flaschen abgefüllt und ist als der „frische Süße“ ab dem 21. September im Handel erhältlich. „In diesem Jahr ist der Süße besonders aromatisch“, verspricht Volker Thoma, Geschäftsführer der Rapp’s Kelterei GmbH. „Wir haben zwar insgesamt weniger Äpfel, da die Ernte geringer als sonst ausfällt. Dafür sind die Äpfel, die jetzt lange am Baum geblieben sind, von hervorragender Qualität. Man kann also von einem ‚süßen Süßen’ sprechen.“

Das bis jetzt angelieferte Kelterobst verarbeiten die Mitglieder des Verbands der Hessischen Apfelwein- und Fruchtsaft-Keltereien zu „Süßem“ oder lagern den gepressten Saft für die spätere Abfüllung des Apfelsafts ein. Für Hessens Kultgetränk, den Apfelwein, kommen Sorten in Frage, die erst später geerntet werden: „Die Kelterobstsorten mit dem ausgewogenen Zucker-Säure-Verhältnis, das für den Apfelwein benötigt wird, sind erst Ende September bis Ende Oktober reif und sollten auch dann erst zu den Keltereien gebracht werden“, stellt Thoma fest.

Die Qualität des Stöffche ist trotz der schlechten Ernte in diesem Jahr nicht beeinträchtigt. Wichtig ist allerdings der richtige Erntezeitpunkt der jeweiligen Apfelsorten. Nur reife und einwandfreie Äpfel eignen sich für die Herstellung des Qualitätsgetränkes. Peter Possmann, Geschäftsführer der Kelterei Possmann in Frankfurt, ist sich sicher: „Der diesjährige Apfelwein ist ein guter Schoppe. Er hat eine gute Säure und gleichzeitig eine gute Süße und ist dadurch sehr aromatisch und ausgewogen.“

Der typisch kräftige Geschmack des Apfelweins beruht auf der Sortenvielfalt der Äpfel – erst die Mischung macht den Wein. In Maßen genossen, gehört das Stöffche mit seinen nur 5,5 Volumenprozent Alkohol zu den leicht bekömmlichen Getränken und wird auch in diesem Jahr in den typischen Geschmacksrichtungen klar und naturtrüb sowie Speierling-Apfelwein gekeltert.

20.09.2017