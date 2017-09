„Die Schwarzen“, „Die Grünen“, „Die Roten“ und „Die Weißen“ stellen sich zur Wahl

Passend zum aktuellen Bundestagswahlkampf haben die Apfelwein-Rebellen von BEMBEL-WITH-CARE® in Berlin und Frankfurt am Main eine Plakat-Kampagne im Guerilla-Stil lanciert. Unter dem Motto „Die bessere Wahl“ greift die Aktion das politische Farbenspiel der Parteien auf und ruft die Bevölkerung symbolisch zur Wahl ihrer Lieblingssorte auf. Die Wahlplakate sind in den Farben der beliebten Apfelweindosen gestaltet und zeigen jeweils eine Geschmacksvariante im Großformat. Apfelwein-Fans sind aufgefordert, Bilder von sich und den Plakaten zu machen und auf der facebook Seite von BEMBEL-WITH-CARE® zu posten. Dort wird die Kampagne in Form eines Gewinnspiels verlängert. Verlost werden zahlreiche „Care-Pakete“, die alle vier Apfelweinsorten enthalten und im vergangenen Jahr mit dem Red Dot Design Award prämiert wurden. Begleitend zur Plakat-Aktion hat der Berliner Szenefotograf Fabz Black ein Fotoshooting mit ortsansässigen Alternativ-Models umgesetzt. Die „trashige“ Bildsprache unterstreicht den charakterstarken Markenauftritt von BEMBEL-WITH-CARE® und deren Vorliebe für unkonventionelle Konzepte. Die ausdrucksstarken Fotos werden in den kommenden Tagen auf der facebook Seite des Unternehmens veröffentlicht. 20.09.2017