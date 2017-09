Unter dem Motto „Herkunft trifft Zukunft“ feierte der Obstverarbeitungsbetrieb VOG Products Anfang September sein 50. Gründungsjubiläum. Gekommen waren Mitglieder, Ehrengäste sowie Kunden aus aller Welt. Nach der Besichtigung eines neuen Tanklagers für Apfelfrischsaft lies Obmann Franz Varesco bei der Feier am Sitz in Leifers die Geschichte des 1967 von über 30 Obstgenossenschaften gegründeten Obstverarbeitungsbetriebes Revue passieren. Bei der Jubiläumsfeier erinnerte er u. a. an seine Vorgänger Willy Visintin, dem Gründungsobmann, und Josef Gamper Krautsamer. Exportquote von 90 Prozent Wurden anfangs noch 3500 Tonnen Äpfel verarbeitet, sind es heute über 350.000 Tonnen Äpfel aus Südtirol und Trentino. „VOG Products ist heute ein stabiles, innovatives und internationales Unternehmen mit einer Exportquote von über 90 Prozent“, sagte Varesco, der sich beim Vorstand und Aufsichtsrat, bei der Mitarbeiterschaft, bei den Vertretern aus Politik und Wirtschaft sowie bei den angereisten Kunden für die gute Zusammenarbeit bedankte. Einen Dank richtete Varesco an die Vertreter von VOG, V.IP, Melinda und La Trentina. Die vier Erzeugerorganisationen bilden mit den Obstproduzenten aus Südtirol und Trentino die Grundlage des Obstverarbeitungsbetriebes. Varescos Dank galt ebenso dem Verband der italienischen Apfelproduzenten Assomela. Technisch auf hohem Niveau Geschäftsführer Klaus Gasser erläuterte die technische Entwicklung des Betriebes von der ersten Apfelschälmaschine bis hin zu den Investitionen in Produktsicherheit und Automatisierung. „Wir sind technisch auf hohem Niveau“, sagte Gasser und zeigte anhand einer 3D-Brille, wie sich VOG Products heute die Möglichkeiten der „Virtual reality“ zunutze macht. Die hohe Innovationsfähigkeit des Betriebes lobte auch Landesrat Arnold Schuler, während Altlandeshauptmann Luis Durnwalder die Bedeutung des Betriebes für das Südtiroler Image im Ausland hervorhob, der Bürgermeister von Leifers Christian Bianchi VOG Products als einen der wichtigsten Leiferer Betriebe bezeichnete und Raiffeisenverband-Obmann Herbert Von Leon auf die genossenschaftliche Unternehmensform des Betriebes als einen der Erfolgsfaktoren verwies. Am Erfolg von VOG Products mitgearbeitet haben auch der ehemalige Aufsichtsrat und langjährige Aufsichtsratsobmann Erwin Bologna, die ehemaligen Verwaltungsräte Gottfried Raffeiner und Karl Ungerer und das ehemalige Kontrollausschussmitglied Renato Riddo. Obmann Varesco zeichnete sie bei der Feier ebenso wie den langjährigen Obmann des Verbandes der Südtiroler Obstgenossenschaften, Matthias Josef Gamper, mit einer Ehrenurkunde und Ehrennadel aus. 21.09.2017