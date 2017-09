Stärkung des globalen Angebots an natürlichen Extrakten Givaudan, einer der weltweiten Marktführer in der Aromen- und Riechstoffindustrie, hat die Akquisition der Ernährungssparte von Centroflora Group bekannt gegeben. Die Akquisition erfolgt im Rahmen der 2020 Strategie von Givaudan zur Stärkung des globalen Angebots an natürlichen Extrakten und trägt zum weiteren Ausbau ihrer Präsenz in Brasilien bei. Die Ernährungssparte von Centroflora (Centroflora Nutra) produziert botanische Extrakte und Trockenobst für den Lebensmittel-, Getränke- und Konsumgütersektor. Sie bietet eine Vielzahl von Pflanzenextrakten aus verschiedenen Regionen der Welt an, mit besonderem Schwerpunkt auf Extrakten aus der grossen Artenvielfalt Brasiliens. Centroflora Nutra verfügt über einen Hauptsitz und eine Produktionsstätte in Botucatu, Brasilien, beschäftigt rund 116 Mitarbeitende und exportiert seine Produkte weltweit. Die Übernahmebedingungen wurden nicht offengelegt. Im Geschäftsergebnis 2017 von Givaudan hätte sich der Umsatzbeitrag von Centroflora Nutra auf Pro-forma-Basis mit rund CHF 17 Millionen niedergeschlagen. Givaudan plant, die Transaktion mit ihren verfügbaren Mitteln zu finanzieren. Der Abschluss der Transaktion ist für Anfang 2018 vorgesehen. 21.09.2017