Tipps für die gruseligste Nacht des Jahres Am 31. Oktober ist die gruseligste Nacht des Jahres – genau richtig, um als Familie Zeit miteinander zu verbringen. Capri-Sun hat spaßige Veranstaltungstipps für ein unvergessliches Familien-Halloween zusammengestellt. Konsumenten und Fans erfahren über digitale und klassische Kanäle, wo die besten Halloween-Events für Familien stattfinden. Um Eltern und ihren Kindern gemeinsame Zeit zu ermöglichen, verlost Capri-Sun außerdem Tickets für den Europa-Park in Rust bei Freiburg. Ursprünglich ist Halloween ein irischer Brauch, der im 19. Jahrhundert durch die zahlreichen Einwanderer von der Insel in die USA exportiert wurde. Seit den 1990er-Jahren erfreut sich die Gruselnacht jedoch auch in Deutschland bei Kindern und Erwachsenen immer größerer Beliebtheit. Mit dem Gedanken, diese besondere Zeit gemeinsam zu feiern, ruft Capri-Sun zum Familien-Halloween auf: Wie bereits beim „Tag des Picknicks“ im Juni sorgt die Traditionsmarke für Familienspaß. Event-Kalender für Familien Kernstück der Kampagne ist ein Event-Kalender, der auf der Capri-Sun-Website (www.capri-sun.com/de-de) verfügbar ist. Dort können sich die Kunden über familienfreundliche Veranstaltungen rund um Halloween informieren. Von der kreativen Kürbisschnitz-Werkstatt über eine Kinder-Rallye mit Schwarzlicht-Taschenlampe bis hin zur großen Geisternacht auf der Burg wird bundesweit viel für Familien geboten – nicht nur an Halloween selbst, sondern den ganzen Oktober über und bis in den November hinein. Unterteilt ist der Kalender nach den Regionen „Norden“, „Osten“, „Süden“ und „Westen“, sodass für jeden etwas dabei ist. Schaurig-schöner Gruselspaß für die ganze Familie Als Highlight der Kampagne verlost Capri-Sun gemeinsam mit dem Europa-Park in Rust bei Freiburg exklusive Familienaufenthalte sowie Eintrittskarten für Deutschlands größten Freizeitpark. Für kleine und große Gruselfans ist Halloween im Europa-Park seit mehr als 15 Jahren ein unverzichtbares Event. 180.000 Kürbisse in allen Größen und Formen tauchen den Freizeitpark in ein sattes Orange. Auch abseits der Dekoration versprechen im Herbst zahlreiche weitere Highlights jede Menge Spaß und Abwechslung: Die freche Kürbisgrimasse der Dunkelachterbahn „Eurosat“ weist den Besuchern schon von weit her den Weg und lädt zu einer rasanten Achterbahnfahrt mit dem „Pumpkin Coaster“ ein. Die Karten können für den gesamten Halloween-Zeitraum vom 23. September bis zum 5. November 2017 eingelöst werden, sind auch während der Wintersaison ab dem 25. November (bis 07.01.2018; außer 24./25.12.2017) sowie in der gesamten nächsten Saison, die am 24. März 2018 startet, gültig. Einem unvergesslichen Aufenthalt mit der Familie und Freunden im Europa-Park steht also nichts im Wege. Flankierende Kommunikationsmaßnahmen Neben der klassischen Medienarbeit für Fach- und Publikumspresse, legt Capri-Sun ein besonderes Augenmerk auf die Zusammenarbeit mit verschiedenen Radiostationen. Aufmerksamkeit erfährt das Capri-Sun Familien-Halloween auch über die digitale Einbindung in Facebook und Instagram. 27.09.2017