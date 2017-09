SAHM präsentiert digitale Möglichkeiten mit GlassConnect Die Verschmelzung von Realität und Virtualität – wie das in Kombination mit Glasdesign funktioniert, stellt die SAHM GmbH + Co. KG mit ihrer neu entwickelten Applikation GlassConnect vor. Die App ist ein Lifestyle-Produkt und Marketingtool für Brauereien sowie das Gastgewerbe. Kunden von SAHM können GlassConnect jungen Konsumenten anbieten und diese so stärker an ihre Marken binden. Beispielsweise sorgt ein Scan des Glasmusters für eine Überlagerung des Dekors und ermöglicht die Einbindung eines Gewinnspiels. Ab sofort steht die App für jedes Smartphone mit dem Betriebssystem iOS oder Android kostenfrei zur Verfügung. Auch beim Anbieter von Gläsern für die Getränkeindustrie wurde nun das digitale Zeitalter eingeläutet – er präsentiert die neue Applikation GlassConnect. Die App unterstützt Hersteller und Gaststätten im Marketing. Mittels App wird ein dreidimensionaler Bezug zwischen realen und virtuellen Objekten hergestellt. Nutzer sollen mit der Anwendung durch spontane Verlosungen von Eintrittskarten oder Brauereigewinnspiele an das jeweilige Unternehmen gebunden werden. Außerdem lässt sich GlassConnect herstellerbezogen individualisieren und scannt das Dekor von Gläsern, um so den gewünschten Effekt auszulösen. Das steigert den Unterhaltungswert für Konsumenten. GlassConnect ist sowohl im Apple Store als auch im Google Playstore kostenfrei erhältlich und intuitiv zu bedienen. 27.09.2017