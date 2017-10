Die Kommunikationsagentur M.I.L.K. stellt Herstellern und Vermarktern ein kostengünstiges Instrument zur Verfügung, um Lebensmittelprodukte kurzfristig beim Endkonsumenten zu testen und damit schneller zur Markteinführung zu gelangen. Die Produktzyklen im Lebensmittelmarkt verkürzen sich stetig. Gleichzeitig sind die gängigen Markforschungsinstrumente oft schwerfällig und liefern den Produzenten keinen direkten Eindruck davon, wie ein Produkt bei den Verbrauchern ankommt. Die Kommunikationsagentur M.I.L.K. verspricht Herstellern und Vermarktern jetzt einen viel schnelleren und unmittelbareren Zugang zum Endkonsumenten. Mit einem Food-Innovation-Truck können Lebensmittelfirmen ihre neuen Produktideen schnell und einfach testen. „Mit diesem mobilen Marktforschungslabor können Entscheidungen über eine Produkteinführung beschleunigt werden und die Nutzer sich einen echten Wettbewerbsvorteil auf dem schnelllebigen Lebensmittelmarkt verschaffen. Außerdem ermöglicht er einen ganz unkomplizierten Dialog mit den Kunden“, erläutert Geschäftsführer Andreas Milk das Konzept. Innovations- und Marktforschungslabor auf vier Rädern Bei dem Truck handelt es sich um eine Art Innovations- und Marktforschungslabor auf vier Rädern. Produzenten können den Endkonsumenten auf diesem Weg einfach in den Entwicklungsprozess mit einbeziehen. „Dadurch können sie ihre Agilität steigern und in einen direkten Dialog mit den Kunden treten – und das mit einem geringen Ressourcenverbrauch“, so Milk. Der Food Truck verfügt zum einen über die relevanten Anlagen für die Zubereitung verschiedenster Speisen. Zum anderen bietet er digitales Instrumentarium für eine detaillierte Auswertung. Mit Smartphones und Tablets können die Endkonsumenten spielerisch ihr Urteil abgeben und der Nutzer erhält live harte Fakten, wie sein Produkt auf der Straße ankommt. Bei Bedarf stellt die Kommunikationsagentur M.I.L.K. auch speziell geschultes Personal für den Betrieb des Trucks. „So können nicht nur die Lebensmittel selbst getestet werden, sondern auch das Produktdesign. Dafür unterstützen wir auf Wunsch mit Designern, die Feedback aufnehmen und das Design live vor Ort optimieren können. So können die Hersteller und Vermarkter bei Bedarf auch auf unsere Expertise im Food Packaging zurückgreifen“, erklärt Geschäftsführer Milk. Sofort startklar: Genehmigungen und Standortlizenzen gehören zum Paket Da der Truck mobil ist, lässt er sich an beliebigen Orten mit der jeweils gewünschten Zielgruppe einsetzen. Dafür verfügt er auch über die entsprechende Optik sowie die Accessoires für eine gelungene Produktpräsentation. Für zwei attraktive Standorte ist das Nutzungsrecht bereits vorhanden, weitere Standorte können – ausgerichtet auf die Anforderungen des Kunden – organisiert werden. Alle nötigen Genehmigungen für den Einsatz des Food Trucks liegen ebenfalls vor. 04.10.2017