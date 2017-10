Anuga Drinks 2017 Die Anuga Drinks präsentiert mit rund 580 Ausstellern erneut ein vielfältiges nationales und internationales Getränkeangebot für den Handel und die Gastronomie. Beide Zielgruppen finden auf der Anuga ein breites Produktspektrum vor: von alkoholisch bis alkoholfrei. Neben den erneut stark vertretenen Anbietern von Fruchtsaftgetränken, Wasser und Limonaden zeigen auch eine Reihe von Brauern, darunter mehrere deutsche Brauereien, ihre Produktpalette. Eine Auswahl an Spirituosen und Weinen, darunter viele Spezialitäten, ergänzt das Angebot. Belegt sind 30.500 m² Bruttoausstellungsfläche in Halle 8 und einem Teil der Halle 7. Neu ist die direkte Nachbarschaft zur Fachmesse „Anuga Hot Beverages“, der neuen Fachmesse unter dem Dach der Anuga. Zu den Ausstellern gehören u. a. Austria Juice, Baltika, Bösch Boden, Citrosuco, Döhler, Gerolsteiner, IQ4YOU, Pfanner, riha, Rauch, Überkinger und Uludag. Neue Länderbeteiligungen kommen aus Argentinien, Aserbeidschan, Georgien, Norwegen und Saudi-Arabien. Der Gemeinschaftsstand aus Norwegen bringt einige Micro-Breweries, eine Wiskey-Destille und andere Spirituosen mit nach Köln. Die stärksten Bereiche auf der Anuga Drinks sind Saft und alkoholfreie Getränke., die nach wie vor im Trend liegen. Dies spiegelt die steigende Nachfrage in den letzten Jahren wieder. Allein in Deutschland liegt der Pro-Kopf-Verbrauch bei 33 L. Vor allem Premiumsäfte sind beim Verbraucher beliebt. Fruchtzubereitungen, die z. B. als Smoothie angeboten werden, sind weiter gefragt, dies auch im Zusammenhang mit den Trends Gesundheit und ToGo. Auch die sogenannten „Superfoods“ finden sich in Getränken. Der Trend zur Natürlichkeit lässt sich nicht nur an den Zutaten erkennen, sondern auch wie sie verarbeitet werden. Clean Label ist auch bei Getränken sehr wichtig. Auch bei den alkoholischen Getränken wird Authentizität gesucht. Convenience, Neuartigkeit, Erfrischung, Genuss und Fitness/Gesundheit sind Begriffe, die auch im Getränkesortiment Widerhall finden. Kokos, Alge, die schon erwähnten Superfoods sowie Matcha tauchen in der Zutatenliste auf. Zuckerreduzierte Zubereitungen oder auch der Einsatz von Stevia setzen Impulse. Die Anuga ist von Samstag, 7.10. bis Mittwoch, 11.10.2017 täglich von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Zutritt haben ausschließlich Fachbesucher.

