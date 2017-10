Für vitaminhungrige, ernährungsbewusste und wissbegierige Obstland-Besucher Bereits zum 13. Mal lädt die Leisniger Obstgarten GmbH am Samstag, dem 7. Oktober von 9.00 bis 17.00 Uhr, zum traditionellen „Apfeltag“ auf dem Obstland-Betriebshof am Georg-Rümpler-Weg in Leisnig ein. Inzwischen ist es schon zu einer schönen Tradition geworden, am ersten Oktoberwochenende eines jeden Jahres in Leisnig verschiedene Apfelsorten zu probieren und sich beim Kauf schlussendlich für seine Lieblingssorte zu entscheiden. Angesichts der breiten Auswahl fällt dies jedoch nicht immer leicht: Neben Jonagold, Golden Delicious und Idared gibt es auch ältere Sorten wie Boskoop, Berlepsch und Cox Orange. Neuere Sorten, darunter Fiesta, Pinova, Elstar und Gala sind erfahrungsgemäß jedoch ebenso beliebt und werden gern von den vitaminhungrigen Besuchern gekauft. Bei guten Lagerbedingungen halten sich die Früchte etwa bis Weihnachten. Im angrenzenden Sachsenobst-Hofladen steht weiterhin das gesamte Produktsortiment bereit – darunter Frucht-Säfte und Obstweine, Obstspirituosen und Fruchtsaft-Liköre und natürlich die beliebten Frucht-Glühweine sowie der Kinderpunsch. Letztere werden vor allem während der bevorstehenden kalten Tage gern getrunken. Zudem erfahren interessierte Besucher bei stündlichen Plantagenrundfahrten mit dem Obstland-Express mehr über das „Obstland“, über die Anbauverfahren und über die Komplexität des Obstanbaus. Ebenso interessant ist auch die kleine Ausstellung moderner Obstbautechnik, wie sie bei Pflanzung, Pflege und Ernte der verschiedenen Kulturen zum Einsatz kommt. Individuelle Fragen können Verbraucher gern den Mitarbeitern der Leisniger Obstgarten GmbH, einem Unternehmen der Obstland Dürrweitzschen AG, stellen. Darüber hinaus können Kleingärtner ihre als Muster mitgebrachten Äpfel von einem Pomologen des Bundessortenamtes bestimmen lassen Und auch für die kleinen Apfeltag-Besucher wird wieder so Einiges geboten. So können die Kids sich beim Kinderschminken in ihr Lieblingswesen verwandeln lassen, mit dem Kinder-Karussell Runden drehen, die Zaubershow bestaunen und auf dem Geschicklichkeits-Parcours mit Tretmobilen ihr fahrerisches Können beweisen. Für gute Unterhaltung sorgt zudem ein buntes Bühnenprogram unter anderem mit „Schmidt’s Hit’s“ aus Hartha, den Leisniger Kindergarten-Kids, und als Tages-Highlight die Oldieband „Die Unkomplizierten“ aus Oschatz. Ebenso halten die ausstellenden Direktvermarkter ihre Waren wie Fisch, Käse, Geflügel, Nudeln und Blumen zum Verkauf oder zum Direktverzehr bereit. Also für jeden etwas. Und natürlich ist wie immer auch für reichlich Speis und Trank gesorgt. Die Leisniger Obstgarten GmbH freut sich über alle Besucher und Gäste aus Nah und Fern. 06.10.2017