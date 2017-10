Anlässlich der "iFood Konferenz 2017" im Rahmen der Anuga veröffentlichte die Bundesvereinigung der Deutschen Ernährungsindustrie (BVE) gemeinsam mit dem Deutschen Institut für Lebensmitteltechnik (DIL) die Publikation "So schmeckt’s in Zukunft - Trends und Innovationen in der Lebensmittelindustrie". Die Broschüre informiert über Erfolgsgeschichten aus Wissenschaft und Praxis, die die Lebensmittelherstellung von morgen möglich machen. "Die Innovationskraft der deutschen Ernährungsindustrie wird hierzulande oft unterschätzt. Dabei ist die Branche in vielerlei Hinsicht Weltmarktführer. Die Bevölkerung täglich mit sicheren, bedarfsgerechten und nachhaltigen Qualitätslebensmitteln zu versorgen, ist eine Höchstleistung von Wissenschaft und Unternehmen, die begeistert," kommentiert Christoph Minhoff, BVE-Hauptgeschäftsführer die neue Broschüre. "Die Position unserer Branche als Leistungs- und Innovationskraft wollen wir, mit Blick auf zukünftige Herausforderungen, sichern und durch eine noch intensivere Vernetzung zwischen Forschung, Wirtschaft und Gesellschaft ausbauen. Es freut uns, der Branche durch diese Publikation mit der BVE Einblicke in die wirtschaftlichen und ökologischen Potenziale der Lebensmittelforschung geben zu können," ergänzt Dr. Volker Heinz, Vorstand DIL Deutsches Institut für Lebensmitteltechnik e. V. Die neue Broschüre gibt einen Überblick über die globalen und regionalen Treiber zukünftiger Innovationen in der Lebensmittelproduktion und stellt Lösungen aus den neuesten Forschungserkenntnissen der Lebensmitteltechnik vor. Mit Beispielen aus der Praxis wird gezeigt, wie Innovationen nicht nur zur Marktreife gebracht werden, sondern auch wie sie vollständig neue Geschäftsmodelle begründen können. Die Broschüre können Sie hier kostenlos bestellen oder downloaden: www.bve-online.de 10.10.2017