Der diesjährige Süßmoster-Stammtisch ist am 20. November 2017 in Espenau bei Kassel Seit 2007 hat sich der jährlich stattfindende Süßmoster-Stammtisch als ein offenes Forum für alle praxisrelevanten Themen aus dem Umfeld der Fruchtsaft- und AfG-Herstellung und Vermarktung etabliert. Die TeilnehmerInnen sind interessiert an Diskussion mit den Referenten, kollegialem Austausch, der Möglichkeit innovative Betriebe zu besichtigen und am Fachsimpeln in ungezwungener Atmosphäre. Die diesjährigen Referenten: - Boris Brockhaus, Uhde High Pressure Technologies - Klaus Heitlinger, Verband der deutschen Fruchtsaft-Industrie e. V. - Herbert Liebich, miho Inspektionssysteme GmbH - Dr. Martin Müller, Service Management Partners AG (SensoPLUS) - Prof. Dr. Konrad Otto, Hochschule Ostwestfalen Lippe Zielgruppe Die Veranstaltung richtet sich an: - Betriebsleiter - Techniker - Qualitätsverantwortliche - Einkäufer - Marketingverantwortliche aus der Fruchtsaft-, Erfrischungsgetränke- und Mineralbrunnenindustrie und deren Berater aus der - Zulieferindustrie Veranstaltungsort: Waldhotel Schäferberg

Wilhelmsthaler Straße 14

34314 Espenau/Kassel

Weitere Informationen unter: www.confructa-colleg.de/suessmoster-stammtisch