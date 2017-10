Studieninfotag der Hochschule Geisenheim am 11. November 2017 Die Hochschule Geisenheim ist mit ihrem Studienangebot und ihrer Forschungsarbeit rund um Natur, Pflanzen, Technik, Lebensmittel und Genuss fest in der Gesellschaft verankert. Studierende arbeiten gemeinsam mit Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler daran, Antworten für die Welt von morgen zu finden. Wer die Geisenheimer Studiengänge, den Campus und die Lehrenden kennenlernen will, der ist beim Studieninfotag am Samstag, 11. November 2017, zwischen 10:00 und 16:00 Uhr richtig. Die Studiengangsleiterinnen und -leiter präsentieren die Studiengänge, Studierende sprechen in Vorträgen über ihre Erfahrungen in Projekten und Praktika. Schnuppervorlesungen, Führungen und individuelle Beratungen runden das Programm ab. Auch Langschläfer verpassen nichts: Am frühen Nachmittag geben die Verantwortlichen jeweils noch einmal eine kurze Einführung in die Bachelor-Studiengänge und stellen Zugangsvoraussetzungen und das Studienprogramm vor. Die praxisnahe Ausbildung an der Hochschule Geisenheim rund um die Spezialkulturen im Wein- und Gartenbau oder in der Getränketechnologie genießt weltweit einen hervorragenden Ruf. Spannende Studiengänge entlang der gesamten Wertschöpfungskette ergänzen das Angebot: Logistik & Management Frischprodukte, Lebensmittelsicherheit und Internationale Weinwirtschaft. Ein weiterer inhaltlicher Schwerpunkt ist die Landschaftsarchitektur mit Freiraumplanung, Garten- und Landschaftsbau sowie Naturschutz. 18.10.2017