Am 23. Oktober wird mit der „Berliner Nacht der GetränkeIDEEN“ im CineStar am Potsdamer Platz die Online-Börse www.getraenkeideen.de freigeschaltet. Aus diesem Anlass sind 200 Gastronomen und Multiplikatoren eingeladen, sich den neuen Film über Charles Schumann, „Schumanns Bargespräche“, anzusehen. Danach geht es mit der Regisseurin und dem Hauptdarsteller ins GOLVET an die Bar. Charles Schumann hat als Barkeeper viele neue Konzepte und innovative Ansätze zum Umgang mit Getränken entwickelt, von denen andere Gastronomen lernen können. Genau das will GetränkeIDEEN den Gastronomen ebenfalls bieten: Ideen und Anregungen, wie sie mit Drinks auf einfache Weise gutes Geld verdienen können. Dazu können sie mit einem Klick besondere Getränke und Aktionen der Getränkehersteller auswählen und mit den Lieferanten über die Konditionen verhandeln. Ein weiterer Bestandteil von GetränkeIDEEN ist die Initiative GastroStolz. Sie ist eine Liebeserklärung an die Gastronomie. Kreative, selbstbewusste Statements wie „Rezeptverbesserer“ oder „Servicefee“ auf kostenlosen T-Shirts und Accessoires machen den Stolz der Gastronomen auf ihren Beruf für alle sichtbar. Mehr Informationen über das neue Portal und die Initiative GastroStolz werden auf der „Berliner Nacht“ bekannt gegeben. 18.10.2017