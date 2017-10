Dramatische Ernteausfälle - ein Katastrophenjahr! Allein bei Äpfeln und Kirschen beklagen die deutschen Obstbauern einen Ernteausfall von teilweise über 60 Prozent. Der Grund des historisch schlechten Ertrags sind Wetterkapriolen: Ein überdurchschnittlich warmer März begünstigte eine frühe Blüte der Obstbäume. Doch der starke Nachtfrost im April zerstörte die meisten Blüten. Zudem setzten Dauerregen und Hitzewellen ihnen zu. Zusätzlich verschärft wird die Apfelknappheit dadurch, dass der Spätfrost nicht nur in Deutschland, sondern in ganz Europa starke Ernteausfälle verursachte. Umso wichtiger, dass das wenige vorhandene Obst auch genutzt wird und nicht am Baum oder am Boden verdirbt. Auch dazu dient die Lohnmostaktion „Da Most Du Hin“ von beckers bester, die von beckers bester seit Jahrzehnten – alljährlich zur Erntezeit - durchgeführt wird: Jeden Montag, Mittwoch und Freitag von 8 Uhr bis 12 Uhr und von 13 Uhr bis 17 Uhr nimmt der Fruchtsafthersteller auf seinem Betriebsgelände am Baumesweg in Lütgenrode Äpfel von Privatpersonen und Landwirten entgegen - auf Grund der schlechten Erntesituation zum erhöhten Preis von 10 Euro pro 100 Kilogramm. Die Aktion läuft noch bis Freitag, den 10. November. Das angelieferte Obst muss ausgereift, sauber, gesund und frei von Fremdstoffen wie Holz, Steinen etc. sein. Jeder, der in der angegebenen Zeit seine Äpfel vorbeibringt, hat auch die Chance, an einem Gewinnspiel teilzunehmen: Zu gewinnen sind 10 beckers bester Genusskisten. Zudem erhält jeder Anlieferer pro zehn Kilo Äpfel eine Rabattmarke im Wert von 3,50 €, mit der Saft im Werksverkauf vergünstigt erworben werden kann. Der Ernteausfall gepaart mit gleichbleibender Nachfrage und einem enormen Anstieg der Rohwarenkosten wird die gesamt Branche noch mehr unter Druck setzen und kann für mittelständische Unternehmen durchaus existenzbedrohende Ausmaße annehmen. Auch eine Preisangleichung ist nicht ausgeschlossen, sondern eher wahrscheinlich. 18.10.2017