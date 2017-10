Am 4. Oktober 2017 wurde dem Erbslöh-Team der Branche „Fruchtverarbeitung“ auf dem Gala Dinner des Juice Summit 2017 in Antwerpen der IFU Award 2017 für ihre Innovation überreicht. Gewürdigt wurde die Entwicklung des Konzepts zur veganen Schönung und Stabilisierung von Fruchtsäften und fruchtbasierten Getränken. Die kombinierte Anwendung von FloraClair® und Tannivin® Galléol hat sich als Ersatz zur konventionellen Gelatine-Kieselsol-Schönung in der Praxis mittlerweile erfolgreich etabliert. Die Vorteile bei Verwendung des Konzepts gegenüber der Verwendung von Gelatine sind vielfältig. Zum einen ist eine Überschönung durch die Kombination von FloraClair® und Tannivin® Galléol praktisch nicht möglich und bietet somit eine stärkere Anwendungssicherheit. Zum anderen erlaubt das neue Konzept durch die zuverlässige Herstellung veganer Produkte, ohne in teure Technologien investieren zu müssen, die Fokussierung neuer Kundengruppen. Darüber hinaus bleibt der hergestellte Fruchtsaft ein reines Phytoprodukt, das zu hundert Prozent den Nachfrageanforderungen veganer, halal- und kosherzertifizierten Produkten entspricht. Diese herausragenden Vorteile für die Praxis erkannte die Jury der IFU (International Federation of Fruit Juice Producers) und ehrte die Mitarbeiter des Rheingauer Getränkespezialisten für diese Leistung. 26.10.2017