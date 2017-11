Tetra Pak launcht digitale Aufklärungskampagne über gute Verpackungen Unter dem Hashtag #gutverpackt startet Tetra Pak eine digitale Aufklärungskampagne über gute Verpackungen. Mit dem Ziel, junge Verbraucher – insbesondere der Generationen Y und Z – über die Bedeutung nachhaltiger Verpackungslösungen zu informieren. Zum Auftakt lud das Unternehmen Blogger und Influencer – darunter auch Model Fata Hasanovi? – zu einem gemeinsamen Workshop in die Fusion Factory nach Berlin ein. Kampagne #gutverpackt räumt mit Halbwissen auf Das Programm des Workshops bildeten verschiedene Vorträge und eine Talkrunde zum Thema Verpackungen. Grundlage war eine in 2017 durchgeführte Befragung unter deutschen Verbrauchern. Ihr Ziel: Herauszufinden, was Konsumenten über Verpackungen denken und wissen. „Wir möchten eine Diskussion über gute Verpackungen anstoßen und insbesondere jüngere Verbraucher informieren. Das Wissen, um die verschiedenen Aspekte einer Verpackung, sollte dann in die Kaufentscheidungen miteinfließen“, sagte Stephan Karl, Geschäftsführer Tetra Pak Deutschland. „Um die Vor- oder Nachteile einer bestimmten Verpackung erkennen zu können, muss die gesamte Wertschöpfungskette betrachtet werden. Das geschieht noch zu selten. Aspekte wie diese, wollen wir nun mit unserer Kampagne in den sozialen Netzwerken vermitteln.“ Nachhaltigkeit und Design müssen Hand in Hand gehen Neben einer Vielzahl von Fakten über Verpackungen informierte der Workshop die geladenen Gäste außerdem über die durch den gesellschaftlichen Wandel veränderten Verbraucherbedürfnisse und aktuelle Trends. Jüngere Verbraucher beispielsweise sind heute besonders mobil. Sie konsumieren deshalb verstärkt unterwegs. Für Verpackungen bedeutet das: Sie müssen die richtige Größe haben, handlich und wiederverschließbar sein. „Für mich müssen Verpackungen gut in der Hand liegen und robust sein“, sagte Model Fata Hasanovi?, die in der Fusion Factory mit Moderator und RTL-Reporter David Modjarad über Designaspekte von Verpackungen sprach. „Ich bin viel auf Reisen und da kann es auch mal stressig zugehen. Eine Verpackung muss das aushalten.“ Durch bewussten Konsum die Umwelt schonen Für Gäste und Gastgeber war der Tag ein voller Erfolg. „Wir hoffen, dass wir viele Blogger für gute Verpackungen sensibilisieren konnten und ihnen zeigen, wie sie bewusster konsumieren können. Jetzt freuen wir uns, wenn sie ihr neu erworbenes Wissen an ihre Fangemeinden weitergeben“, sagt Stephan Karl im Rückblick. „Der Wunsch, nachhaltig und bewusst zu konsumieren, ist grundsätzlich da“, sagt Karl. „Doch fehlt vielen das Wissen. Dazu sind Mythen und Vorurteile in den Köpfen verankert. Hier setzen wir mit unserer Kampagne an“. 02.11.2017