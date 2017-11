Die deutsche Apfelweinmarke BEMBEL-WITH-CARE® wird seit Kurzem auf dem US-amerikanischen Markt vertrieben. Zahlreiche Großhändler haben sowohl die 0,5 Liter Designer-Getränkedosen in den Sorten Apfelwein-Pur, Apfelwein-Cola und Apfelwein-Kirsch, als auch die 30-Liter Apfelwein-Kegs in ihr Sortiment aufgenommen. Hauptabnehmer sind Supermärkte und Home-Delivery Anbieter sowie Gastronomiebetriebe. Vor allem Brau- und Wirtshäuser schenken den Apfelwein als Zapfware aus – unter anderem bei den zahlreichen Oktoberfesten, wie sie typischerweise in den USA gefeiert werden. Bislang ist der Odenwälder Apfelwein in neun Staaten an der Ostküste verfügbar, weitere Vertriebsregionen werden aktuell erschlossen.

Mit Verkostungsaktionen in ausgewählten Bars in New York, Boston und Philadelphia eröffnete BEMBEL-WITH-CARE® in diesem Sommer ein weiteres spannendes Kapitel der noch jungen Markengeschichte. Mit der Produkteinführung in den USA setzen die selbst ernannten Apfelwein-Rebellen nun ein dickes Ausrufezeichen hinter die eigene Überzeugung, dass Apfelwein keine regionalen Grenzen kennt. In den Staaten New York, Pennsylvania, North Carolina, South Carolina, Maryland, Rhode Island, Massachusetts, Ohio und Maine sind die Produkte über Großhändler bereits verfügbar; Verhandlungen für die absatzstarken Staaten Florida und Kalifornien sollen in Kürze abgeschlossen sein.

„Wir befinden uns in einer extrem spannenden Phase für unser Unternehmen, denn das Marktpotenzial in den USA ist natürlich gewaltig“, so Benedikt Kuhn, Gründer und Inhaber von BEMBEL-WITH-CARE®. „Das Besondere ist, dass wir dort unsere eigene Nische besetzen. Cider gibt es in allen Variationen, aber das Thema Apfelwein – so wie wir es kennen – ist in den USA noch komplett unbespielt. Deshalb haben wir das Wort Apfelwein für den US-Markt nicht übersetzt. Es ist unser Ziel, diesen deutschen Begriff dort langfristig als eigenständige Kategorie im Getränkesegment zu etablieren."

03.11.2017