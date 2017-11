Die erste Ausgabe der drink technology India in Neu Delhi startet mit einem Paukenschlag: Das regionale Spin-off der führenden Messe für die Getränke-, Dairy- und Liquid-Food-Industrie in Indien, konnte auf Anhieb zusammen mit den Partnerveranstaltungen der Messe Düsseldorf 11.000 Quadratmeter Fläche auf dem Pragati Maidan Gelände in Neu Delhi belegen. Status als Technologieplattform und Impulsgeber bestätigt

Auf der belegten Fläche präsentierten 212 Aussteller den 9.699 Fachbesuchern ihre neuesten Lösungen und Technologien für die Getränke-, Nahrungsmittel- und Verpackungsbranche. Die drink technology India hat sich in den letzten zehn Jahren auf dem indischen Markt mehr als etabliert und sich als Nummer eins Plattform für Geschäftsbeziehungen erwiesen. Auch die Premierenveranstaltung in Neu Delhi wurde diesem Grundsatz gerecht. „Gewachsene Business-Plattform“ Der Wechsel in den Jahresrhythmus und an unterschiedliche Standorte ist auch der prosperierenden Entwicklung des indischen Getränke-, Dairy- und Liquid- Food-Marktes zu verdanken. Ziel der Veranstaltung ist es, das Know-how der dti nach ganz Indien zu bringen und die Kunden in den unterschiedlichen Regionen Indiens besser und zielgerichteter anzusprechen und zu betreuen. Die dti zeigt Lösungen für die aktuellen Herausforderungen der indischen Getränkeindustrie und bringt Angebot und Nachfrage des indischen Marktes an einem Ort zusammen. Wichtige Informations- und Networking Plattform Begleitend zur Ausstellung konnten sich die Besucher der drink technology India auch im Rahmenprogramm über die aktuellen und zukünftigen Trends für die Nahrungsmittel-, Getränke- und Liquid-Food-Industrie informieren. Bereits zum zweiten Mal fanden die Buyer-Seller Meetings zum gezielten Austausch zwischen Ausstellern und Top-Managern aus der Branche statt. Unter anderem waren Globus Spirits Limited, Jayanti Beverages, Pepsico, Pernod Ricard India Pvt. Ltd und Superior Spirits Pvt. Ltd. für Gespräche vor Ort. Einen Einblick in die aktuellen Regularien rund um die Themen „Food Safety“ und „Licensing & Registration“ bekamen Interessierte im FSSAI Seminar. Organisiert wurde das Seminar vom neuen Partner der dti dem „Food Safety and Standards Authority of India (FSSAI)“. Das FSSAI ist Teil des indischen Ministeriums für Gesundheit und Familienwohl. Mehrwert durch einmaliges Messeangebot Die drink technology India findet in Kombination mit den Messen pacprocess India, indiapack und food pex India der Messe Düsseldorf im jährlichen Turnus statt. Die Kombination der vier Messen bildet die Themenbereiche Getränketechnologie, Dairy und Liquid Food samt der dazugehörigen Verpackungsindustrie (drink technology India), Verpackung und verwandte Prozesse (pacprocess India), Packstoffe bzw. -hilfsmittel sowie Maschinen und Technologie für die Produktion von Pack(hilfs)mitteln (indiapack) sowie Nahrungsmittel- bzw. Süßwarenverarbeitung und -verpackung (food pex India) unter einem Dach ab und ist führend in der Region. Nach Neu-Delhi in 2017, ist im kommenden Jahr Mumbai der Veranstaltungsort. Die Metropole am Arabischen Meer ist alle zwei Jahre Fixpunkt des Messequartetts, in den Zwischenjahren wechselt der Standort in andere Regionen Indiens. Die nächste drink technology India findet vom 24. bis 26. Oktober 2018 auf dem Bombay Exhibition & Convention Centre in Mumbai statt. 07.10.2017