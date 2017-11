Die Symrise AG beschleunigte ihren Wachstumskurs im dritten Quartal und steigerte im Neunmonatszeitraum Umsatz sowie Ergebnis deutlich. Zu dieser positiven Entwicklung trug die gute Nachfrage in allen Segmenten bei. Symrise erhöhte den Umsatz in den ersten neun Monaten organisch um 6,5 % und verzeichnete im dritten Quartal ein äußerst dynamisches organisches Wachstum mit einem Plus von 9,1 %. Unter Berücksichtigung von Portfolio- und Wechselkurseffekten stieg der Umsatz im Neunmonatszeitraum um 3,9 % auf 2.278,4 Mio. € (9M 2016: 2.192,3 Mio. €). Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) belief sich auf 485,2 Mio. € (9M 2016 EBITDAN: 480,3 Mio. €). Mit einer EBITDA-Marge von 21,3 % lag die Profitabilität weiterhin auf hohem Niveau (9M 2016 EBITDAN-Marge: 21,9 %). Flavor profitiert von Neugeschäften und starker Nachfrage Das Segment Flavor, das Anwendungen mit Aromen umfasst, erzielte in den ersten neun Monaten ein organisches Umsatzwachstum von 10,0 %. Im dritten Quartal betrug das Wachstum sogar 12,7 %. Unter Berücksichtigung von Wechselkurseffekten und der Cobell Akquisition verzeichnete das Segment im Berichtszeitraum ein Plus von 8,6 % und erzielte einen Umsatz von 842,6 Mio. € (9M 2016: 775,9 Mio. €). Die Region EAME zeigte sich dabei erneut als Wachstumstreiber des Segments und erzielte prozentual zweistellige organische Zuwächse. Deutliche Impulse kamen vor allem aus den Anwendungen für Süßwaren und würzige Produkte in Westeuropa sowie in Nordafrika. Der Anwendungsbereich Getränke erreichte ein solides Wachstum, insbesondere im Nahen und Mittleren Osten, in Deutschland sowie Österreich. In der Region Asien/Pazifik war die Umsatzentwicklung aufgrund hoher Vorjahreswerte etwas verhaltener. Positive Impulse kamen vor allem aus den Anwendungsbereichen der süßen und würzigen Produkte in Japan, Vietnam und den Philippinen. Die Region Lateinamerika entwickelte sich weiterhin sehr positiv und erzielte ebenfalls ein prozentual zweistelliges Wachstum. Insbesondere der Anwendungsbereich Getränke verzeichnete aufgrund von Neugeschäften mit Vanille-Aromatisierungen hohe Zuwächse. Der brasilianische Markt hingegen konnte an die starke Dynamik des Vorjahres nicht ganz anknüpfen. In der Region Nordamerika baute Symrise das bestehende Geschäft erfolgreich weiter aus und erreichte in allen Anwendungsbereichen gute Zuwächse. Das Segment Flavor erzielte in den ersten neun Monaten ein EBITDA von 183,4 Mio. €, das um 3,8 Mio. € über dem Wert des Vorjahreszeitraums (9M 2016: 179,6 Mio. €) lag. Dies entspricht einem Anstieg von 2,1 %. Die EBITDA-Marge lag mit 21,8 % unter dem Vergleichswert (9M 2016: 23,1 %). Diese Entwicklung ist vor allem auf höhere Aufwendungen für Forschung und Entwicklung und die Einbeziehung der Cobell seit 1. Juli 2017 in den Konzernabschluss zurückzuführen. 08.11.2017