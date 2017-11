Bundesministerium vergibt höchste Auszeichnung der deutschen Ernährungswirtschaft – Hervorragendes Abschneiden in der Internationalen DLG-Qualitätsprüfung – Feierliche Preisverleihung in Berlin Das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) hat jetzt acht Fruchtgetränkeunternehmen mit dem Bundesehrenpreis ausgezeichnet. Die höchste Auszeichnung der deutschen Ernährungswirtschaft wird jährlich getrennt nach Produktkategorien an deutsche Lebensmittelproduzenten verliehen. Die Preisträger hatten zuvor in den Qualitätsprüfungen der DLG (Deutsche Landwirtschafts-Gesellschaft) die besten Gesamtergebnisse erzielt. Die feierliche Preisverleihung fand am 7. November in Berlin statt. Gemeinsam mit Peter Bleser, Parlamentarischer Staatssekretär im BMEL, überreichte DLG-Vizepräsident Dr. Diedrich Harms die Medaillen und Urkunden an die Qualitätsunternehmen. „Die Bundesehrenpreisträger setzen Qualitätsmaßstäbe für die gesamte Branche. Die Auszeichnung des Ministeriums auf Grundlage der DLG-Prüfung bestätigt eindrucksvoll die konsequente Orientierung der Unternehmen auf Qualität, Geschmack und Genuss. Aus dem großen Teilnehmerfeld als Preisträger hervorzugehen, unterstreicht den außerordentlich hohen Qualitätsstandard der geehrten Betriebe“, betonte DLG-Vizepräsident Dr. Diedrich Harms. Bundesehrenpreis in Gold*: Haus Rabenhorst O. Lauffs GmbH & Co. KG, Unkel / Rhein Bundesehrenpreis in Silber*: Katlenburger Kellerei GmbH & Co. KG, Katlenburg-Lindau Weitere Bundesehrenpreise: Burkhardt Fruchtsäfte GmbH & Co. KG, Laichingen

A. Dohrn & A. Timm GmbH & Co. KG, Diedersdorf

Gunkel GmbH Natursäfte, Heilbronn

Lindauer Bodensee-Fruchtsäfte GmbH, Lindau

Sonnländer Getränke GmbH, Rostock

W. Streker Natursaft GmbH, Aspach * Für die zwei besten Betriebsleistungen bundesweit wird der Bundesehrenpreis in Gold und Silber verliehen. 09.11.2017