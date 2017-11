Knapp 1.000 Kilometer trennen die Nordsee von den Alpen. Jetzt haben sie jedoch eines gemeinsam: Almdudler. Denn die erfrischende Kräuterlimonade aus Österreich ist ab November in allen 255 Filialen der Nordsee-Restaurants erhältlich. Egal ob zur klassischen Fischsuppe oder zur Mix-Box – Almdudler, das einzigartige Geschmackserlebnis, hergestellt aus natürlichen Alpenkräutern, passt mit seinem erfrischenden Geschmack zu allen Gerichten aus dem Meer. In allen Restaurants der Nordsee-Filialen können ab sofort die Original 0,35l Glasflaschen erworben werden. Für unterwegs gibt es Almdudler in den leichten und bruchfesten 0,5l PET-Flaschen an der Snack-Theke und den Fish to go-Kühlern. 17.11.2017