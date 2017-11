Mintel, die global führende Market Intelligence Agentur, hat fünf Trends veröffentlicht, die den globalen Markt für Getränke und Lebensmittel im kommenden Jahr beeinflussen werden. Im Jahr 2018 wird Transparenz über den Herstellungsprozess und die Herkunft von Lebensmitteln und Getränken für Verbraucher immer wichtiger, unabhängig vom Haushaltseinkommen. Durch die Verteufelung bestimmter Inhaltsstoffe und das aktuelle politische Klima, ist Selbstfürsorge für viele Verbraucher zur Priorität geworden. Selbstfürsorge ist einer der Hauptfaktoren anhand deren Verbraucher Lebensmittel und Getränke aussuchen, um ihre Erwartungen bezüglich Nährstoffen und physischem und emotionalem Wohlbefinden zu befriedigen. Natürliche, reizvolle und unerwartete Texturen sind ein weiterer Trend, der sich zum Beispiel in Getränken zum Kauen oder Keksen mit Knisterzucker in der Füllung zeigt. Die rasche Expansion von Kanälen für den Lebensmittel- und Getränkeeinkauf bietet neue Möglichkeiten für Produktvorschläge, Werbeaktionen und Produktinnovationen die auf individuelle Verbraucher angepasst sind. Zukunftsorientierte Hersteller entwickeln in der Zwischenzeit neue Lösungen um herkömmliche Bauernhöfe und Fabriken durch Labore und wissenschaftlich manipulierte Zutaten und Nahrungsmittel zu ersetzen. Mit Blick auf 2018 bespricht Jenny Zegler, Globale Food & Drink Analystin von Mintel, die wichtigsten Trends, die sich weltweit in den Lebensmittel- und Getränkemärkten abzeichnen werden. Die Mintel Trends beinhalten sowohl die essenziellen Trends, die sich bereits in den nächsten Monaten großflächig zeigen werden, als auch gerade erst aufkommende Trends, die sich am Horizont erkennen lassen. Radikale Offenheit In unserer neuen, postfaktischen Realität verlangen Verbraucher vollständige Transparenz von Lebensmittel- und Getränkeherstellern. Selbstfürsorge Mehr und mehr Verbraucher spüren die Hektik und den Stress der modernen Lebens. Im Zeichen der Selbstfürsorge wird daher flexible und ausgewogene Ernährung immer wichtiger. Neue Sinneseindrücke Textur ist das aktuelle Instrument, das die Sinne ansprechen soll und Erfahrungen liefert, die es wert sind, gepostet zu werden. Bevorzugte Behandlung Eine neue Ära der Personalisierung dämmert dank wachsender Vielzahl von Möglichkeiten, Lebensmittel online oder übers Handy zu bestellen. Sieg der Wissenschaft Technologie wird eingesetzt, um Lösungen für die weltweit knappe Nahrungsmittelversorgung zu entwickeln. Jenny Zegler, Global Food & Drink Analyst bei Mintel, kommentierte:

"Im Jahr 2018 sieht Mintel neue Möglichkeiten für Hersteller und Einzelhändler, das Vertrauen der Verbraucher zurückzugewinnen. Ausgewogene Ernährung rückt immer mehr in den Fokus als Mittel gegen den Stress und der Konsum von Lebensmitteln und Getränken wird immer mehr zum Erlebnis. Aufregende technologische Neuerungen ermöglichen es Einzelhändlern, eine persönliche Beziehung zu ihren Kunden aufzubauen, während zukunftsorientierte Unternehmen neueste wissenschaftliche Durchbrüche nutzen, um nachhaltige Lebensmittel- und Getränkeprodukte zu kreieren."