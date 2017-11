Die Zeichen bei der aquaRömer GmbH & Co. KG stehen am Standort Mainhardt auf Fortschritt und langfristige Investition: Am 23. November wurde offiziell das Richtfest der neuen 4.000 quadratmetergroßen Lagerhalle zusammen mit der Belegschaft vom Mainhardter Standort gefeiert. Insgesamt sieben Millionen Euro investiert der Brunnen in seine Zukunft, dazu zählt auch die Installation und Inbetriebnahme einer hochmodernen PET-Abfüllanlage für Einwegflaschen, die im Februar 2018 am Standort in Betrieb genommen wird.

Das Mineralwasserunternehmen bekennt sich mit diesen Maßnahmen nachhaltig zu seinem Mainhardter Firmenstandort, an dem das Wasser für die Marke AQUA RÖMER weiterhin gewonnen und abgefüllt wird. „Wir investieren in die Zukunft unseres Unternehmens und unserer Mitarbeiter. Die Belegschaft ist das Herzstück unseres Betriebs und durch die Investition sichern wir langfristig ihre Arbeitsplätze am Standort“, erklärt Andreas F. Schubert, Geschäftsführer der aquaRömer GmbH & Co. KG. Diese gemeinsame Zukunft hat das Unternehmen zusammen mit der Belegschaft gefeiert – im Rahmen des Richtfests waren alle Mitarbeiter zu einem Betriebsevent eingeladen.

Der Neubau in Zahlen

Das neue Lagersystem misst eine Gesamtlänge von 115 Metern und eine Gesamtbreite von 37 Metern. Zur Umsetzung des Bauprojektes wurden 7.000 Kubikmeter Erdreich bewegt. Mit Inbetriebnahme der neuen Halle verfügt der Lagerbereich dann über 4.000 Quadratmeter, ausreichend für rund 10.000 Europaletten – das entspricht der Menge von fünf Millionen Flaschen. Die Lagerhalle besticht durch ein ausgeklügeltes System: An drei separaten Verladerampen können die LKW beladen werden. Die Zuführung der zu verladenden Paletten erfolgt mittels zweier Rollenbahnen, welche die Paletten mit reiner Schwerkraft transportieren können. „Durch die Beheizung mit effizienten Gasdunkelstrahlern und einem 84 Meter langen und 3,5 Meter breiten Lichtband, das für einen optimalen Tageslichteinfall sorgt, schonen wir zudem nachhaltig die Umwelt“, betont Geschäftsführer Andreas F. Schubert.

