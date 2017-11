Lust auf was Neues, aber bitte ohne Stress? Diese lässig-neuen Drink-Tipps von Berentzen sind im Handumdrehen zubereitet und perfekt, um im Kreise seiner Lieben den Winter zu feiern – und aufs alte und neue Jahr anzustoßen... Glühkorn ist der neue Glühwein „Korn2Korn Glühkorn“: Dieses Rezept hat Foodblogger Patrick Rosenthal exklusiv für Berentzen entwickelt. Es ist eine spannende Alternative zu Glühwein und lässt sich wunderbar auf Vorrat zubereiten. Zutaten für 1 Liter:

100 ml Berentzen Korn2Korn

10 Gewürznelken

5 Zimtstangen, in kleine Stücke gebrochen



1 TL Kardamomkapseln, zerstoßen

1 cm Ingwer



geschält Schale 1 Orange

1 Liter Apfelsaft

1 Päckchen Vanillezucker etwas weißer Kandis Orangenschale, Zimt, Kardamom, Nelken und Ingwer in ein verschließbares Gefäß geben. Korn2Korn zugießen und mindestens 24 Stunden verschlossen ziehen lassen. Mischung durch ein Sieb in einen großen Topf geben und mit Apfelsaft und Vanillezucker aufgießen. Langsam erwärmen, nicht kochen lassen. In Gläser füllen und mit Kandiszucker nachzuckern. Schnell & elegant! Der perfekte Aperitif zum Anstoßen „Berry Aperitif“: Dieser Mix-Drink ist so einfach wie attraktiv. Er lässt sich in wenigen Sekunden zubereiten, sieht glamourös aus und macht an Silvester eine ebenso gute Figur wie beim Mädelsabend oder unterm Weihnachtsbaum. Zutaten: 1/3 Berentzen Cranberry Aperitif



2/3 Sekt

evtl. Eiswürfel und frische Beeren Eiswürfel in ein großes Wein- oder Sektglas geben und mit 1 Teil Berentzen Cranberry Aperitif sowie 2 Teilen Sekt auffüllen. Für die Optik einfach ein paar frische Beeren (z.B. Himbeeren) dazugeben. Cheers! 29.11.2017