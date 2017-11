Auf der FiE (Food ingredients Europe) diese Woche, verkündet die global führende Market Intelligence Agentur Mintel die neusten Trendzutaten, die 2018 im Auge behalten werden sollten. Neueste Forschung von Mintel zeigt, dass es europaweit generell große Lust an neuen Zutaten gibt. Ganze 14 Prozent aller Italiener, 38 Prozent der Polen, 35 Prozent der Deutschen und 21 Prozent der Spanier geben an, dass sie es genießen mit Zutaten zu experimentieren. Vor dem Hintergrund dieser Verbrauchernachfrage verkündet Mintel die vier wesentlichen Zutaten, die 2018 im Scheinwerferlicht stehen werden: sibirischer Chagapilz, grünes Bananenmehl, Hanf und blaue Algen.

Sibirischer Chagapilz

Mintel Forschung zufolge ist das Interesse von Verbrauchern an Zutaten mit natürlichen Vorteilen hoch, was in neuem Interesse an dem Chagapilz resultiert. Fast drei Viertel (73 Prozent) der deutschen Verbraucher stimmen zu, dass sie die gesundheitlich förderlichen Effekte von natürlichen Lebensmitteln wie Früchten oder Gemüse den künstlichen Vorteilen von funktionellen Lebensmitteln vorziehen. Fast die Hälfte der spanischen Verbraucher (48 Prozent) haben dahingegen funktionelle Lebensmittel oder Getränke mit Antioxidantien zu sich genommen.

Auf der FiE kommentierte Emma Schofield (Global Food Science Analyst) hierzu:

“Traditionell ist der Chagapilz als medizinisches Heilmittel bekannt, da der Organismus viel Beta Glukan, Antoxidantien und B-Vitamine enthält. Chaga wird in der Regel zu einem feinen Pulver gemahlen und anschließend zu einem teeähnlichen Getränk gebraut. In letzter Zeit hat Chaga aber auch in kalten Getränken, Nahrungsmittelergänzungen und medizinischen Produkten Verwendung gefunden. Hersteller, die überlegen, Chaga zu verwenden, können die adaptogenen Eigenschaften des Produktes in den Vordergrund stellen. Obwohl der Begriff Adaptogen nicht wissenschaftlich definiert ist, bezieht er sich generell auf Substanzen, die dem Körper helfen, besser mit Stress umzugehen."

Grünes Bananenmehl

Gluten war die letzten Jahre in aller Munde, da die Zahl der glutenfreien Produkte in den vergangenen Jahren in die Höhe geschossen ist. Nach Daten aus der Mintel Global New Product Database (GNPD), 12 Prozent aller Bäckereiprodukte, die in den 12 Monaten vor September 2017 eingeführt wurden, waren als glutenfrei ausgezeichnet, verglichen mit nur 6 Prozent im Jahr vor September 2013. Ein Produkt, das diesen Trend ausnutzt, ist das grüne Bananenmehl, dessen Nutzung in Lebensmitteln und Getränken laut GNPD in letzter Zeit stark wächst.

“Grüne Bananen sind zwar nur unreife gelbe Bananen, aber aus Perspektive der Ernährung sind sie sehr verschieden. Grünes Bananenmehl ist glutenfrei und ist reich an resistenter Stärke und wird daher als ein Ballaststoffreiches, ‘clean label’ und getreidefreies Mehl gehandelt.” kommentiert Emma.

Hanf

Der Wunsch nach gesünderen Lebensstilen motiviert Verbraucher mehr Gemüse, Nüsse, Samen und Körner in ihre Ernährung einzubringen. Mehr als ein Viertel (28 Prozent) aller deutschen Verbraucher geben an, dass sie mehr Protein zu sich nehmen als noch im vergangenen Jahr. 23 Prozent geben an, dass sie mehr vegetarische Lebensmittel, wie Sojaburger oder Veggie Würstchen essen, als im Jahr davor.

“Hanfsamen wurden für lange Zeit ignoriert, aber die Zutat ist bekannt für die beinhalteten Aminosäuren und Poteine und enthält viele Nährstoffe wie zum Beispiel Vitamin E und Omega Fettsäuren. Hanf ist daher ein wertvolles pflanzlichen Protein, aus dem viele pflanzliche und ‘free-from’ Innovationen hergestellt werden können.” fährt Emma fort.

Blaue Algen

Obwohl der Geschmack früher einmal Priorität Nummer eins bei Nahrungsmittelinnovationen war, haben die sozialen Medien Innovationen angeregt, die besonders visuell ansprechend sind. Als Resultat dieser Entwicklung erhalten Farben und besonders natürliche Farbstoffe erhöhte Aufmerksamkeit.

“Mit der Ausnahme einiger Beispiele wie Schimmelkäse und Blaubeeren ist blau als Farbe nicht mit Lebensmitteln und Getränken verbunden. In letzter Zeit jedoch erleben blaue Nahrungsmittel einen Aufschwung. Das ‘Superfood’ Spirulina zum Beispiel verleiht Produkten sowohl Farbe wie auch gesundheitliche Vorteile. Blaue Spirulina ist immer häufiger in kalt-gepressten Säften, Proteinpulver und sogar Lattes zu finden.” schließt Emma.

29.11.2017