Auf der diesjährigen Food Ingredients Europe stellt DSM zur Zeit seinen innovativen Geschmacksmodulator ModuMax™ der Öffentlichkeit vor. Diese Neuentwicklung trägt der Nachfrage von Verbrauchern nach gesünderen, geschmacklich ansprechenden Lebensmitteln Rechnung. ModuMax™ ist der erste Geschmacksmodulator seiner Art, der natürlich und frei von Allergenen ist und die Anforderungen für „Clean Label“-Produkte erfüllt. Die Einsatzmöglichkeiten für ModuMax™ sind vielfältig und reichen von herzhaften Suppen und Saucen bis hin zu Süßgetränken und Desserts. Für Verbraucher gewinnt eine gesündere Ernährung immer mehr an Bedeutung. Gleichzeitig schärfen sie ihr Bewusstsein für natürliche Lebensmittelzutaten und wünschen geschmacklich hochwertige „Clean Label“-Produkte. Sollen Natrium, Fett oder Zucker reduziert bzw. einem Produkt Inhaltsstoffe mit stärkerem Beigeschmack wie Protein oder Süßungsmittel hinzugefügt werden, besteht die Herausforderung darin, einen ausgewogenen Geschmack zu erzielen. ModuMax™ wirkt auf mehreren Ebenen, um den Geschmack zu verbessern und auszutarieren. Das innovative Produkt sorgt für ein angenehmes Mundgefühl und trägt dazu bei, in anspruchsvollen Anwendungen das gewünschte Geschmacksprofil herzustellen. In zuckerarmer Sojamilch sorgt ModuMax™ beispielsweise für ein cremigeres Gefühl im Mund, reduziert zudem die Bitterkeit und Adstringenz von Süßungsmitteln und maskiert darüber hinaus den bohnigen Geschmack. ModuMax™ darf gemäß europäischer und US-amerikanischer Vorschriften als natürliches Aroma gekennzeichnet werden. Das Produkt erfüllt die Anforderungen an „Clean Label“-Stoffe und ist darüber hinaus zertifiziert allergenfrei, gentechnikfrei, vegan, vegetarisch, koscher und halal. Des Weiteren ist ModuMax™ frei von Konservierungsmitteln und eignet sich für die Verwendung in so genannten Food-Minus-Produkten mit geringerem Zucker-, Salz- oder Fettgehalt, darunter in Suppen und Bouillons, heißen und kalten Saucen, Sportdrinks mit hohem Proteingehalt, Shakes als Mahlzeitenersatz, alternativen pflanzenbasierten Milch-, Joghurt- und Dessertprodukten sowie mit Süßungsmitteln angereicherten Getränken. 29.11.2017