Der „Glühapfel“ von Elbler ist DIE trendige Glühwein-Alternative Fruchtig-frischer Apfelgeschmack statt pappig-klebriger Glühwein-Süße: das Hamburger Jungunternehmen Elbler hat den kultigen Winter-Drink neu erfunden. Der „Glühapfel“ ist als Bio-Apfelwein oder in der alkoholfreien Variante als reiner Bio-Apfelsaft erhältlich. „Wir möchten den Heißgetränke-Markt revolutionieren und eine neue, qualitätsorientierte Glühweinkultur in Deutschland etablieren,“ so Jan Ockert Geschäftsführer von Elbler (bekannt für den gleichnamigen Apfel-Cider). „Mit oder ohne Alkohol – die beiden Varianten bieten in den bevorstehen Wintermonaten eine leckere und vor allem gesunde Alternative zum herkömmlichen Glühwein.“ Denn wie jedes Elbler-Produkt sind die beiden „Glühapfel“-Sorten frei von Zuckerzusätzen, künstlichen Farb- oder Aromastoffen und bestehen aus 100 % Direktsaft. Während auf dem Weihnachtsmarkt oftmals zweifelhafte Glühwein-Mixturen im Pappbecher landen, kommen beim „Glühapfel“ neben Bio-Äpfeln von regionalen Obsthöfen nur noch echte Bio-Auszüge von Vanille, Zimt und Nelken in die Flaschen. Das Allerbeste: Die köstliche Rezeptur ist nach dem einfachen Erhitzen im Topf trinkfertig! Der „Glühapfel“ (Alkoholgehalt: 4 % vol.) und der „Glühapfel alkoholfrei“ sind für 3,99 Euro (UVP für 0,75 l) in allen denn’s Biomärkten sowie in ausgewählten Einzelhandel- und Gastronomiebetrieben erhältlich. 15.09.2016