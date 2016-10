Geschmacksexplosionen in aufmerksamkeitsstarkem Camouflage-Look Mit der Marke Rockstar Energy bietet PepsiCo die reichhaltigste Geschmacksvielfalt auf dem Energy-Drink-Markt an. Nun erweitert Rockstar mit REVOLT sein Angebot in Deutschland. Die beiden explosiven Geschmacksrichtungen „Killer Cherry“ und „Killer Citrus“ vereinen ein außergewöhnliches Geschmackserlebnis dank intensivem Kirsch- bzw. Citrus-Flavour mit einem unverwechselbaren Design – die Dosen sind in einer auffälligen Camouflage- Optik mit neuem Matt-Lack gestaltet. Rockstar Energy Drink steht vor allem in der männlichen Zielgruppe der 16 bis 25-jährigen für Sortenvielfalt und innovativen Geschmack. Im Dezember bringt das Unternehmen zwei neue Geschmacksrichtungen in den Einzelhandel. Mit der Energy-Drink-Plattform REVOLT bietet PepsiCo zwei Sorten an, die durch ein explosives Geschmackserlebnis überzeugen und mit einem zielgruppenaffinen Design im Regal hervorstechen. Rockstar REVOLT „Killer Cherry“ – das sind intensive fruchtige Noten der Süßkirsche mit gewohntem Energy-Geschmack. Mit dem Aroma spritziger Zitrusfrüchte bietet die Sorte „Killer Citrus“ eine perfekte Balance zwischen angenehmer Säure und milder Süße, die den Nerv der Zielgruppe trifft. Innovatives Design in Tarn-Optik Nicht nur für den Gaumen sind die beiden neuen Sorten eine Innovation, sondern auch für das Auge. Die geschmackliche Explosion wird durch ein aufmerksamkeitsstarkes Dosen-Design im Camouflage-Look sowie durch einen neuen Matt-Lack in Szene gesetzt. Aufmerksamkeitsstarke Kommunikationsmaßnahmen zur Produkteinführung Im Rahmen der Produkteinführung erfolgen zahlreiche Kampagnenaktivitäten. Unterstützt wird der Launch mit reichweitenstarker TV-Werbung, Verkostungen und Samplings. Im LEH gibt es passend zum Design der Dosen auffällig gestaltete Displays mit zweifach Sortierung, die für einen starken Probieranreiz sorgen. Durch den innovativen Look sind die Dosen außerdem in jedem Kühlregal ein echter Hingucker. Zudem wird der Launch durch eine Print-Kampagne sowie verschiedene Social Media Aktivitäten unterstützt. Der neue Energy Drink von Rockstar Energy ist ab KW44 in einem 0,5 l Gebinde für eine unverbindliche Preisempfehlung von 1,69 € (UVP) im Handel verfügbar. 19.10.2016