Weihnachtssmoothie „ZIMTBEERCHEN“ Die Berliner Fruchtmanufaktur Proviant eröffnet die Wintersaison mit dem Weihnachtssmoothie „ZIMTBEERCHEN“. Der erste Smoothie zum warm und kalt trinken ist ein Hauch Zimt über fruchtigen Waldbeeren in einer 245ml-Flasche mit Weihnachtsmützchen. Seit 2009 mixt die Berliner Fruchtmanufaktur leckere Smoothies. Angefangen hat alles im Jahr 2008. Drei Freunde aus der Schulzeit, hatten gerade ihren Plan aufgegeben, ein eigenes Café aufzumachen. Stattdessen wurde ein kleiner Laden mit Küche angemietet, um dort Wraps und andere Leckereien für Straßenfeste zuzubereiten. Natürlich brauchten man dazu noch passende Getränke. Deshalb haben die Jung-Unternehmer auch frisch gepresste Säfte und Smoothies angeboten. Die Wraps kamen leider nicht so gut an. Dafür wurden ihnen die Smoothies regelrecht aus den Händen gerissen. 23.11.2016