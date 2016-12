Die Naturkostsafterei Voelkel hat seinem Fastenklassiker dem „Fastenkasten“ ein neues Design verpasst und um einige nützliche Extras ergänzt Voelkel setzt mit dem Fastenkasten seit Jahren im Frühjahr oder Herbst auf das schonende Saftfasten. Mit dem neuen Fastenkasten erscheint auch die verbesserte Fastenbroschüre, die neben einer ausführlichen Fastenanleitung für 7 Tage auch interessante Tipps zum Basen- oder Invervallfasten liefert. Im Fastenkasten diesmal integriert: ein 35g Sachet Badesalz vom Basen-Experten Jentschura für basisch-mineralische Sitz-, Fuß- und Duschbäder sowie für Peelings und viele weitere basische Anwendungen. Für Fragen von Fasten-Willigen stehen außerdem ab 2017 der Voelkel Ernährungsexperte Frank Wiegmann und die ausgebildete Fastenleiterin Claudia Höft über eine Hotline zur Verfügung. Ausführliche Informationen zu Partnern, wie dem Berufsverband Fasten und Ernährung sowie den Säften wird es auch auf www.meinefastenzeit.de geben. Ab Januar 2017 gibt es den neuen Fastenkasten für EUR 16,99 im ausgewählten Naturkostfachhandel und im Onlineshop unter shop.voelkeljuice.de. Der neue Fastenkasten – Ein Relaunch des Klassikers Der Voelkel Fastenkasten gehört zu den Klassikern des Saft-Fastens und beinhaltet eine perfekte Auswahl an nährstoffreichen Bio-Gemüsesäften in Demeter-Qualität. Die optimal zusammengestellte und vom Berufsverband Fasten und Ernährung empfohlene Direktsaft-Kombination aus Sauerkrautsaft, Gemüse-Komposition, Fitness-Cocktail, Gemüsemost, Provitamin A-reichem Möhrenmost und Rote Bete Most, begleitet die individuelle Fastenzeit optimal. Für den neuen Fastenkasten hat sich Voelkel mit dem Berufsverband Fasten und Ernährung einen professionellen Partner zur Seite geholt. Gemeinsam mit dem Voelkel Ernährungsexperten, dem gelernten Lebensmitteltechniker Frank Wiegmann und der ausgebildeten Fastenleiterin Claudia Höft wurde eine optimale Fastenanleitung entworfen und mit nützlichen Tipps rund um das Fasten versehen. Das ganzheitliche Fastenprogramm umfasst neben dem Leitfaden für das Fasten auch begleitende Yoga-Übungen. Der Fastenkasten ist in ausgewählten Naturkostläden und Biosupermärkten sowie auch im Onlineshop shop.voelkeljuice.de für EUR 16,99 (UVP) erhältlich. 16.12.2016