Förstina Sprudel präsentiert zwei neue Durstlöscher Schwarze Johannisbeere und ISO Apfel-Kiwi sind nun in Getränkemärkten verfügbar Seit kurzem steht der Eichenzeller Mineralbrunnen Förstina Sprudel mit zwei neuen, innovativen Produkten in den Getränkemärkten und Verkaufsregalen. Mit dem hochwertigen Fruchtsaftgetränk „Schwarze Johannisbeere“ und dem Erfrischungsgetränk „ISO Apfel-Kiwi“ umfasst das Sortiment des Eichenzeller Mineralbrunnens mittlerweile über 70 Produkte. „Die Verbraucher möchten immer wieder Neues probieren – und geschmacklich auch überrascht werden. Das bedeutet für uns als Mineralbrunnen die Notwendigkeit, immer neue Ideen zu generieren und neue Produkte auf den Markt zu bringen“, erklärt Förstina-Marketingleiter Peter Seufert. Als „beerigen Premium-Genuss“ bezeichnet Peter Seufert Innovation Nummer Eins: „Förstina Schwarze Johannisbeere enthält mit 13,5 Prozent mehr als doppelt so viel Fruchtsaft wie eine übliche Limonade und überzeugt deshalb auch mit außerordentlich aromatisch-fruchtigem Geschmack. Der Trend geht eindeutig zu hochwertigen Premium-Limonaden. Wir verbinden diesen Trend gerne mit der Kombination zu heimischen Früchten.“ Mit „ISO Apfel-Kiwi“ positioniert sich Förstina mit einem weiteren Produkt im Wachstumsmarkt der Iso-Aktiv-Getränke. „Wir bieten hier für die Zielgruppe der Sportler und Ernährungsbewussten, die Brennwert und Kaloriengehalt im Auge haben, eine geschmackliche und optische Alternative: kalorienreduziert, fruchtig, exotisch und isotonisch“, ergänzt Verkaufsleiter Gerhard Bub. 21.12.2016