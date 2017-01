beckers bester erweitert seine Premium-Saftrange Es muss nicht immer Wein sein! Die Asche des Ätna sorgt für guten natürlichen Dünger und die Temperaturunterschiede an den Hängen des Vulkans im Osten Siziliens lassen die dortigen Orangen erröten – sie werden zu Blutorangen. beckers bester sortenreiner Blutorangensaft wird nur aus der sizilianischen Sorte „Sanguinello“ hergestellt und mit einem Tropfen Holunderbeersaft verfeinert. Der Rubus Idaeus Rheum (Himbeerrhabarber) liebt den Halbschatten und gedeiht am besten in gut wasserhaltenden Böden. Er ist sehr ertragreich und gehört zu den rotstieligen Sorten mit grünem Fruchtfleisch. Seine himbeerrote Farbe und der rauchig-süße Geschmack machen den Rhabarbernektar zu einem idealen Erfrischungsgetränk. Mit den beiden neuen Säften erweitert beckers bester – pünktlich zum Jahreswechsel - sein Premium-Sortiment „Sortenreine Fruchtsäfte“ auf insgesamt zehn verschiedene Säfte, allesamt aus uralten Obstsorten. Stil, Präsentation und auch die Verpackung der Premium-Saftrange fallen eindeutig aus dem sonst üblichen Saftrahmen: Das heißt, liebevoll gestaltete Etiketts mit zahlreichen Angaben zur Herkunft der Obstsorten zieren die 0,7 Liter Bordeaux-Flaschen und unterstreichen die Exklusivität der Produkte. Für die POS-Vermarktung hat beckers bester in der Nähe von Lütgenrode zahlreiche Holzregale herstellen lassen. Das Qualitätsholz für die Regale stammt ausschließlich aus kontrolliertem Anbau und aus Deutschland. Das reinsortige Premium-Sortiment eignet sich bestens für magische Momente und Anlässe, wie den Besuch von Freunden oder Familienfeiern, und darüber hinaus als stilvoller, natürlicher Begleiter von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang, das heißt: vom Frühstück, das mit einem fruchtig herben Blutorangensaft beginnt, über das Mittagsessen - veredelt mit flüssigem sortenreinem Obst - bis zum Abendessen. Denn: Es muss nicht immer Wein zum Essen serviert werden. Die sortenreinen Säfte sind eine wohlmundende, alkoholfreie Alternative – zu jedem Anlass. Neben dem Blutorangen- und dem Himbeerrhabarbersaft besteht die sortenreine Saftrange überwiegend aus 100 Prozent Direktsaft, hergestellt aus den historischen Obstsorten Williams Christ (Birne), Boskoop (Apfel), Holsteiner Cox (Apfel), Texas Rio Red (Grapefruit), der Mangosorte Alphonso sowie den Traubenarten Cabernet Sauvignon, Merlot und Chardonnay. 03.01.2017