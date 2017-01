Lichtenauer startet mit Premiumlimonaden im 1,0-Liter-Glasgebinde ins Jahr Die Lichtenauer Mineralquellen starten mit hochwertigen Premiumlimonaden im 1,0-Liter-Individual-Glasgebinde in das Jahr 2017 – eine Novität im Osten. Ab sofort gibt es Lichtenauer in den Sorten „Feine Orange“ und „Feine Zitrone“ in dem 6 x 1,0-Liter-Glas-Mehrweggebinde für zu Hause. Im Gegensatz zu den bisherigen Limonadenkonzepten differenzieren sich die Neuprodukte durch Ihren natürlichen Fruchtgeschmack mit je 12 Prozent Fruchtgehalt, der deutlich über dem herkömmlicher Limonaden liegt. Darüber hinaus sind beide Produkte 100 Prozent vegan. Da sie auf Basis natürlichen Mineralwassers hergestellt werden und sowohl ohne Konservierungsstoffe als auch künstliche Farbstoffe auskommen, schmecken die Premiumlimonaden natürlich frisch – ein Geschmack, den besonders genussorientierte Konsumenten schätzen. Genussvolle Natürlichkeit und Frische waren auch für das Design entscheidend. Aus diesem Grund setzt Lichtenauer im Bereich der alkoholfreien Getränke in Ostdeutschland bewusst auf ein klares Premiumdesign. So ergänzen die neuen safthaltigen Limonaden die Mineralwasserrange in der eleganten Silhouette der 1,0-Liter-Individual-Flasche. 12.01.2016