granini Trinkgenuss präsentiert die Frucht des Jahres Exotisch-überraschend oder lieber herb-erfrischend? Citrus- oder rote Früchte? granini kennt die fruchtigen Trends genau, die Lifestyle, Genussvorlieben und damit auch die Nachfrage der Verbraucher reflektieren. granini launcht im Februar 2017 unter dem Konzept ‚Unsere Frucht des Jahres‘, die herb-süße Sorte Schwarze Johannisbeere. Die neue granini Sorte mit mindestens 25 Prozent Fruchtgehalt aus Direktsaft ergänzt die große granini Trinkgenuss Produkt-Range. Vielseitige Trendsorte im aufmerksamkeitsstarken Design Die Schwarze Johannisbeere liegt im Trend. Ob pur, als Mixgetränk oder Schorle: Die dunkle, erfrischend-herbe Beere setzt vielfältige Genuss-Highlights zu Thai-Curry, Burger und Veggie-Snack gleichermaßen wie zur Cocktail-Hour. Die Vitamin-C-reiche Frucht ist vielseitig einsetzbar – und in den letzten Jahren auf Wachstumskurs. Optisch präsentiert sich die Flasche mit Half-Sleeve und in einem auffallenden Design, das die Fruchtigkeit der Sorte betont. „Das neue Konzept ‚Unsere Frucht des Jahres‘ starten wir mit der Schwarzen Johannisbeere: eine sensationelle Frucht, die besondere Aufmerksamkeit verdient“, sagt Svenja Lonicer, Marketing Managerin bei Eckes-Granini. „Unsere Kunden haben 2017 die Möglichkeit, die Schwarze Johannisbeere neu für sich zu entdecken. Die sehr positive Resonanz aus der Gastronomie, in der Getränketrends entstehen und in der wir die Sorte bereits anbieten, spricht eine deutliche Sprache.“ 12.01.2017