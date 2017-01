Vöslauer ist dem Frühling einen Schritt voraus. Ab Mitte Februar 2017 wird es grün in Deutschland. Vöslauer Balance Green – die Gurke und der Holunder verbinden sich zu einer flüssigen Fusion der besonderen Art, in Form der praktischen 0,75l PET Flasche und bringen erfrischenden Geschmack in den Lebensmittelhandel. „Erfrischung bedeutet im Unternehmen Vöslauer Vielfalt und Abwechslung“, so Birgit Aichinger, Leitung Marketing bei Vöslauer. Bei Geschmacksrichtungen gibt es Trend-Tendenzen, wie in allen anderen Lifestyle Bereichen auch. „Grün ist 2017 ein großes Thema, wie man auch an der diesjährigen Pantone-Trendfarbe Greenery sehen kann und Gemüse hat den Food & Drinkmarkt erobert – belebend, leicht und genau am Puls der Zeit - mit Vöslauer Balance im Near Water Segment“. Vöslauer Balance Green Gurke Holunder erfreut alle, die bewusst mit ihrem Körper umgehen wollen und Wert auf Ausgeglichenheit legen, denn es besteht – wie alle anderen Balance Sorten – aus natürlichem Vöslauer Mineralwasser, ist vegan und kalorienarm. 17.01.2017