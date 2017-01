Grün, Grüner, Extra Grüne Smoothies Für alle, die es noch grüner wollen, gibt es ab sofort die extra Grünen Smoothies als leckeren Snack für unterwegs und als grüne Alternative zu klassischen Obst-Smoothies. Die neuen Smoothies enthalten mehr Blattgrün, mehr Gemüse und viele Superfoods – extra grün eben. Mit drin sind z.B. grüne Kiwi mit Zucchini und dem Blattpulver des Wunderbaumes Moringa oder Ananas mit Gurke und dem heimischen Superfood Weizengras. Ab sofort im Onlineshop shop.voelkeljuice.de sowie im ausgewählten Bio-Fachhandel in der 0,25l-Flasche ab 2,39 € erhältlich. „Je grüner, desto besser“ lautet die Devise für viele, die sich gesund ernähren möchten, aber wenig Zeit haben. Die neuen extra Grünen Smoothies kommen in zwei verschiedenen Geschmacksrichtungen auf den Markt und sind in der praktischen 0,25l-Flasche ein reichhaltiger Fitmacher für zwischendurch. Einen besonderen Vorteil für das Wohlbefinden stellen dabei die wertvollen Superfoods Moringa und Weizengras dar. Moringa-Pulver wird aus den Blättern des tropischen und subtropischen Moringabaumes gewonnen und gilt als besonders nährstoffreich. Zu den heimischen Superfoods zählt das Weizengras, welches als Saft gepresst unzählige Nährstoffe, Enzyme, Mineralstoffe und Chlorophyll enthält. Extra Grüner Smoothie mit Kiwi, Zucchini & Moringa Neben viel grünem Gemüse wie Grünkohl, Erbsen und Kapuzinerkresse, enthält der Smoothie das Blattpulver des Moringabaumes, des Baumes der Unsterblichkeit. Den leckeren Geschmack liefern frische grüne Kiwis und süße Trauben. Extra Grüner Smoothie mit Ananas, Gurke & Weizengras Fruchtige Ananas und frische Gurke liefern Energie und sorgen für einen erfrischenden Geschmack, während Grünkohl, Zucchini und Weizengrassaft für das saftige Grün und viele wichtige Nährstoffe sorgen. Wieder da: Wilder Kräuter Smoothie Der Wilder Kräuter Smoothie ist für kurze Zeit wieder erhältlich und strotzt nur so vor Nährstoffen. Unter anderem geben heimische Wegeskräuter wie Löwenzahn, und Brennessel, Petersilie, Bärlauch und Dill sowie wilder Rucola-Salat und zarter Postelein dem grünen Smoothie seine intensive Farbe. Aromatischer Pfirsich rundet den vollmundigen Geschmack ab. 17.01.2017