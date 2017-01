Bei „Captain Karotte", „Roter Bet-Man" und „Gurki-Nator" ist der Name Programm Pünktlich zum innovativen Branchentreff „Gastro Vision" erweitert ELKA-FRISCHE ihre Portfolio-Vielfalt um drei hundertprozentig kalt gepresste Gemüse- und Fruchtsäfte – die ELKA-FRISCHE Superhelden. „Captain Karotte", „Roter Bet-Man" und „Gurki-Nator" sprechen trendorientierte und gesundheitsbewusste Verbraucher mit „Superfoods" wie Granatapfel, Ingwer und Spirulina an, kommen ohne Zusätze aus und sind in der 250ml-PET-Flasche für unterwegs erhältlich. Kalt gepresste Säfte sind aktuell das Trendgetränk in Deutschland und bei Verbrauchern aller Altersklassen gleichermaßen beliebt! Aufgrund des anhaltenden Verbraucherinteresses an Qualitätsprodukten, Frische und Transparenz sind kalt gepresste Säfte auf Wachstumskurs. Die Anzahl der Launches in diesem Produktbereich ist in Deutschland 2014/2015 um 314 % gestiegen! ELKA-FRISCHE, der Gastro-Experte für Frischsäfte, stärkt mit der Einführung der drei Superhelden-Säfte sein Sortiment – insbesondere im „To-go"-Geschäft. „Kalt gepresste Säfte erfreuen sich immer größerer Beliebtheit, der Markt wird breiter und die Akzeptanz dafür größer. Das Konzept der Superhelden verpasst unseren kalt gepressten Säften dabei einen sympathischen und aufmerksamkeitsstarken Auftritt. Konsumenten assoziieren mit Superhelden in der Regel positive Emotionen und Begriffe wie ,Superkräfte‘ und ,(Abwehr-)Stärke‘, was perfekt zu unseren gesundheitsbewussten Produkten passt!", erklärt Thomas Novak, Geschäftsführer von ELKA-FRISCHE, die neue Range. Captain Karotte Captain Karotte überzeugt mit 100 % kalt gepresstem Gemüse-und Fruchtsaft. Knackige Karotten, Mangos, Pastinaken, Äpfel, Birnen, Bananen und Limetten machen den kalt gepressten Saft besonders lecker und stark im Aussehen. Roter Bet-Man Das „Rübengewächs" Rote Bete macht die Power des Superhelden Roter Bet-Man aus und bringt Farbe in die Flasche – der Granatapfel verleiht ihm darüber hinaus seine „Superkraft". Der Mix aus 100 % Gemüse- und Fruchtsaft aus Roter Bete, Karotte, Pastinake, Spinat, Banane, Apfel, Birne, Granatapfel und Limette begeistert. Gurkinator Als grüner Durstlöscher verfügt der Gurkinator gleich über zwei „Superkräfte": Ingwer und die blaugrüne Alge Spirulina. Gemischt mit Gurke, Apfel, Spinat, Grünkohl, Sellerie, Limette und Petersilie ist der Gurkinator eine starke Alternative für unterwegs. Auch die Produkt-Darstellung und das Etikett gehen auf das Konzept ein: Ein durchsichtiges Etikett lässt den Blick frei auf das Produkt und sorgt ebenso wie die prominente Auflistung der Zutaten für Transparenz. Fragen bezüglich der Herstellung und zu den verwendeten Zutaten werden schnell und leicht verständlich mit Hilfe der Icons „kalt gepresst", „vegan", „ohne Zuckerzusatz", „glutenfrei" und laktosefrei" direkt auf dem Produkt-Etikett beantwortet. Auch die Angabe des Obst- und Gemüseanteils in Gramm ist leicht verständlich und stellt die Natürlichkeit sowie Frische des Produkts dar. Im Design wird das Merkmal „kalt gepresst" deutlich herausgestellt; die Superhelden-Zeichnungen verdeutlichen optisch die Sortenunterscheidung. 19.01.2017