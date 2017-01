Tranquini®, das weltweit erste natürliche Entspannungsgetränk, mischt den globalen Getränkemarkt auf. Eine aktuelle Studie* der Techniker Krankenkasse zeigt, dass 61 % der erwachsenen Deutschen unter Stress leiden. Tranquini® bietet nun eine Lösung für diejenigen, die in einem anstrengenden Leben nach Gleichgewicht und Harmonie suchen. Mit seinen beruhigend wirkenden Zutaten hilft Tranquini® dabei, zu entspannen und sich auf Glück, Achtsamkeit und das Positive im Leben zu konzentrieren.

Mit dem Slogan „Relax. Be positive. Good happens.“ ist Tranquini® nicht nur das erste Entspannungsgetränk, sondern sieht sich auch als Botschafter eines entspannten, positiven Lebensstils.

Tranquini® ist ein Entspannungsgetränk mit natürlichen Zutaten wie Grüntee-Extrakt, Theanin, Kamille, Baldrian, Lavendel und Melissen-Balsam. Diese in der Natur vorkommenden Substanzen helfen erwiesenermaßen beim Abbau von Stress und Anspannung – ohne dabei schläfrig zu machen. Bei Tranquini® handelt es sich um ein leicht kohlensäurehaltiges Getränk mit einzigartigem Geschmack und rund 40 % weniger Zucker als klassische Limonaden. Es enthält weder Konservierungsmittel noch künstliche Farbstoffe. Momentan gibt es Tranquini® in Deutschland in zwei Varianten: Mixed Berries und Grüner-Tee-Twist (Jade) , die in 250 ml-Dosen abgefüllt sind und 1,39 € pro Dose kosten. Diese sind deutschlandweit in REWE-Supermärkten, bei Real, Tegut und in ausgesuchten ARAL-Tankstellen erhältlich.

Über Tranquini®

Tranquini® startete im April 2015 und wird vom Gründer – dem österreichisch-ägyptischen Ahmed Elafifi – geführt. Er arbeitet bereits seit einem Vierteljahrhundert in der Konsumgüter- und Getränkeindustrie und war jahrelang leitender Angestellter bei Coca Cola und Red Bull.

Tranquini® ist heute bereits in 35 Ländern, über drei Kontinente verteilt, verfügbar. Das Unternehmen hat sich auch für die Zukunft ehrgeizige Ziele gesetzt. So soll es schnell weitere Markt-Neueinführungen geben, um den weltweiten Bedarf nach Entspannung und Positivität zu bedienen.

* Stress-Studie der Techniker Krankenkasse 2016

24.01.2017